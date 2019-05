Megint bajban a futsalcsapat Győrben?

Információnk szerint a felnőtt-együttes mellett 150 gyereket is foglalkoztató egyesületet irányító tulajdonos ezt már be is jelentette a játékosoknak. Úgy tudjuk, az ügyvezető az elmaradt önkormányzati és egyéb támogatások hiányában döntött így.



Kerestük Szabó Csabát, de nem értük el. A sportággal foglalkozó Futsal Hungary internetes oldalnak annyit elárult, hogy a jövő héten közleményt ad ki a klub hivatalos honlapján.



A Rába ETO nemrég Magyarország legmagasabban jegyzett futsalcsapata volt, amely a nagypályás fúzió után anyagi okok miatt megszűnt. Az újjáalakuló, s azóta NB II-es csapatot Szabó Csaba karolta fel.



Szerkesztőségünkben pénteken jelentkezett egy fiatal játékos édesanyja, aki azt mondta, többen is összefognának, s előteremtenék a további működéshez szükséges összeget, ha a tulajdonos eladná nekik az irányításhoz szükséges jogokat.