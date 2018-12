Megállíthatatlan az IronLady: Hosszú Katinka 200 vegyesen is világbajnok

A háromszoros olimpiai bajnok több mint egy másodperccel jobb idővel került a fináléba, mint a második kínai Je Si-ven, akitől pályafutása során legutóbb kikapott ebben a számban, még 2012-ben az isztambuli rövidpályás vb-n, ahol riválisa londoni olimpiai bajnokként indult. A fináléban a pillangót követően hét tizedes előnnyel fordult Hosszú, háton ebből egy keveset elveszített. Mellen csak az amerikai Kathleen Baker tartotta vele a lépést, de a gyorsra fordulva eldőlt a csata, Hosszú összességében magabiztosan nyert.A 29 éves magyar úszó 2:03.25 perccel diadalmaskodott, második az amerikai Melanie Margalis (2:04.62), harmadik pedig Baker (2:05.54) lett. A futam után Hosszú azt mondta, különösképpen az időnek örül, ugyanis nagyon szeretett volna 2:04 perc alá bekerülni. Hozzátette, ez egy jó lezárása volt a 2018-as, számára kifejezetten bonyolult esztendőnek, s megtette az első lépést a tokiói olimpia felé vezető úton. Hosszú Katinka ezzel befejezte szereplését a kínai viadalon: nyolc számban nevezett, végül hatban indult el, szombati sikerét megelőzően a keddi nyitónapon 400 méter vegyesen, szerdán 200 méter pillangón védte meg címét, valamint 100 méter háton lett második, pénteken pedig 100 méter vegyesen nyert. Pályafutása során 17 rövidpályás vb-aranynál tart."Azt gondolom, ez az igazi vegyesszám, a négyszázon inkább az állóképességre van szükség, míg a száz az sprintszám. Itt kétszázon azt kell tudni, hogy az ember gyorsan váltson az úszásnemek között, ehhez viszont rengeteget kell gyakorolni" - mondta. Hosszú "hősiesen bevallotta" - ahogy fogalmazott -, hogy nagyon elfáradt a világbajnokság végére, de nagyon boldog, főleg a 200 méter vegyesen elért ideje miatt. Hozzátette, új edzőjének, Petrov Árpádnak a reakciói is feldobták a hangulatát. "Árpi új színt visz bele ebbe az egészbe, majdnem elsírta magát az első vb-aranyunk után, amit együtt nyertünk. Ez most furán hangzik, de én már korábban egy kicsit hozzászoktam, de most ez így nagyon jó, egészen más világbajnokság volt" - nyilatkozta az MTI-nek. Az immár 17-szeres rövidpályás világbajnok Hosszú kijelentette, nem fog pihenni, folytatják a munkát, január elején már edzőtáborban lesz. Röviden beszélt a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) által indítandó elitsorozatról is: "Egyelőre még nem láttam a dátumokat, sok minden függ majd attól is. Ugyanakkor azt gondolom, ez egyfajta válaszlépése a FINA-nak, ez pedig egy kis győzelem, hiszen ha minél többet tudunk versenyezni, annál jobb lesz az úszásnak." - utalt arra a vitára, amely a FINA és a sztárúszók között robbant ki egy - végül törölt - torinói verseny miatt. Hosszú nyolc számban nevezett, végül hatban indult el Kínában, négy arany- és egy ezüstérmet szerzett. Szombati sikerét megelőzően, a keddi nyitónapon 400 méter vegyesen, szerdán 200 méter pillangón védte meg címét, valamint 100 méter háton lett második, pénteken pedig 100 méter vegyesen nyert.A kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szombati versenynapjának eredményeiférfiak: 4x50 m vegyesváltó, világbajnok: Oroszország (Kliment Kolesznyikov, Oleg Kosztyin, Mihail Vekoviscsev, Jevgenyij Rilov) 1:30.54 perc 2. Egyesült Államok 1:30.90 3. Brazília 1:31.4950 m pillangó, világbajnok: Nicholas Santos (Brazília) 21.81 másodperc 2. Chad Le Clos (Dél-afrikai Köztársaság) 21.97 3. Dylan Carter (Trinidad és Tobago) 22.38400 m vegyes, világbajnok: Szeto Daija (Japán) 3:56.43 perc 2. Thomas Fraser-Holmes (Ausztrália) 4:02.74 3. Brandonn Almeida (Brazília) 4:03.71 4. BERNEK PÉTER 4:04.71 5. GYURTA GERGELY 4:04.74nők: 200 m vegyes, világbajnok: HOSSZÚ KATINKA (2:03.25) perc 2. Melanie Margalis (Egyesült Államok) 2:04.62 3. Kathleen Baker (Egyesült Államok) 2:05.5450 m hát, világbajnok: Olivia Smoliga (Egyesült Államok) 25.88 másodperc 2. Caroline Pilhatsch (Ausztria) 25.99 3. Holly Barratt (Ausztrália) 26.04100 m mell, világbajnok: Alia Atkinson (Jamaica) 1:03.51 perc 2. Katie Meili (Egyesült Államok) 1:03.63 3. Jessica Hansen (Ausztrália) 1:04.614x200 m gyorsváltó, világbajnok: Kína (Li Ping-csie, Jang Jün-han, Csang Ju-han, Vang Csiencse-ha) 7:34.08 perc 2. Egyesült Államok 7:35.30 3. Ausztrália 7:36.40