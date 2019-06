Márton Anna bronzérmes a vívó Eb-n

Márton Anna bronzéremmel fejezte be hétfői szereplését a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon.



A 24 éves magyar kardozó az öt tusra menő csoportasszókból hármat nyert meg, kettőt pedig elveszített, így a hiányos 64-es táblán már az első fordulóban vívnia kellett. A német Julika Funkét magabiztosan, kilenc tus különbséggel verte, majd a 32 között szoros mérkőzésen, két találattal győzött le egy másik németet, Anna Limbachhot. A nyolcaddöntős akadályt magabiztosan vette, hét találattal múlta felül a spanyol Lucia Martin-Portuguest, a negyeddöntőben pedig 15-12-re verte az olasz Irene Vecchit. A fináléért az egyéniben ötszörös Eb-győztes, háromszoros világbajnok ukrán Olga Harlannal csapott össze, és sokáig jól tartotta vele a lépést, végül 15-10-re kapott ki.



Az első tust a magyar kardozó adta, 1-1 után viszont végig Harlan vezetett, először egy, majd 3-3-tól felváltva egy, illetve két találattal. Amikor növelte előnyét, Márton a következő akcióval rendre visszazárkózott, sőt 9-10-nél az egyenlítés is összejöhetett volna, de egy olyan helyzetben, amelyben néhány pillanatra egyik fél sem tudta, esett-e tus, végül az ukrán reagált gyorsabban. A következő találatot is ő adta, 9-12-ről pedig már nem volt reális esély a fordításra.



Márton Anna ezt megelőzően 2016-ban, a lengyelországi Torúnban ezüstöt nyert Eb-n, egy évvel korábban, Moszkvában pedig harmadik volt világbajnokságon.



Elődöntős ellenfeléről - aki később hatodik egyéni Eb-aranyát is begyűjtötte - az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, hogy őt még soha nem verte meg, egy kicsit a mumusa is, amin nagyon nehezen lép túl.



"Most folyamatosan hittem magamban, azzal nem volt baj. Amikor kezdtem belelendülni, akkor volt egy olyan tus, ami nagyon balszerencsésen alakult, 10-9-re vezetett, én meg pont kiegyenlíthettem volna. Nem sikerült azon továbblépnem, újra felálltam úgy, hogy nem voltam kész, és ott elment az asszó" - folytatta értékelését.



A bronzérem megszerzését ezzel együtt nagyon pozitívnak tartja, mert mint elárulta: Európa- és világbajnokságokon nagyon szokott izgulni, hogy kijöjjön az a forma, amit év közben hoz.



"Most úgy jöttem ide, hogy megpróbálok teljesen magamra figyelni, és nem törődni a verseny terheivel. Ez sikerült is, egész nap élveztem a vívást, ami szerintem a legfontosabb" - tette hozzá.



Eredmények

a 64 között:

Márton Anna-Julika Funke (német) 15-6

Katona Renáta-Joana Ilieva (bolgár) 15-8

Malgorzata Kozaczuk (lengyel)-Mikulik Júlia 15-10



a 32 között:

Márton-Anna Limbach (német) 15-13

Pusztai Liza-Darija Andrejeva (fehérorosz) 15-5

Rossella Gregorio (olasz)-Katona 15-5



nyolcaddöntő:

Márton - Lucia Martin-Portugues (spanyol) 15-8

Charlotte Lembach (francia)-Pusztai 15-9



negyeddöntő:

Szofija Velikaja (orosz)-Lembach 15-4

Manon Brunet (francia)-Deszpina Georgiadu (görög) 15-6

Márton-Irene Vecchi (olasz) 15-12

Olha Harlan (ukrán)-Olga Nyikityina (orosz) 15-8



elődöntő:

Brunet-Velikaja 15-11

Harlan-Márton 15-10



döntő:

Harlan-Brunet 15-12



A végeredmény:



női kard egyéni, Európa-bajnok:



Olha Harlan (Ukrajna)

2. Manon Brunet (Franciaország)

3. Márton Anna és Szofija Velikaja (Oroszország)

...10. Pusztai Liza

...29. Katona Renáta

...46. Mikulik Júlia