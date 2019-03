Marad a nagy páros - Tilinger Tamara és Horváth Bernadett a következő szezonban is az MKC mezét ölti magára

A hírek szerint több poszton is változás várható a csapatnál, de a tárgyalások még zajlanak.Az viszont biztos, hogy az MKC két meghatározó játékosa, a válogatottságig is eljutó Tilinger Tamara és Horváth Bernadett a következő szezonban is a Lajta parti gárda mezét ölti majd magára.Az irányító-átlövő és csapatkapitány Tilinger Tamara és a rutinos beálló, Horváth Bernadett nagyszerűen megértik egymást a pályán, hiszen több éve egy klubban szerepelnek.Horváth Cs. Attila, az MKC elnöke elmondta, hogy örül a két meghatározó játékos megtartásának, mert ők a pályán és az öltözőben is meghatározó személyiségek. Ők ketten így biztosan vezéregyéniségei lesznek az elkövetkező időszakban is az élvonal idei meglepetés csapatának.Két éve érkeztem Mosonmagyaróvárra - fűzte hozzá Tilinger Tamara az MKC csapatkapitánya. "Már akkor egy nagyon szimpatikus közegbe kerültem és azóta is nagyon jól érzem magam a csapatban. Így most örömmel hosszabbítottam meg a szerződésemet és boldog vagyok, hogy a barátnőm Horváth Bernadett is ezt tette. Ezek szerint még egy darabig együtt fogunk tehát kézilabdázni, egy csapattért fogunk küzdeni. A fantasztikus mosonmagyaróvári szurkolók támogatásával pedig abban biztos vagyok, hogy elérjük majd az újabb céljainkat".Tavaly előtt igazoltam az MKC csapatához - folytatja a hetek óta kirobbanó formában kézilabdázó Horváth Bernadett. "Nagyon hamar megtaláltam a közös hangot a lányokkal és ebben az is segített, hogy több társammal már korábban is játszottam együtt. Jól érzem magam Mosonmagyaróváron és örömmel fogadtam, hogy a következő szezonban is számítanak rám. Ezért nem is gondolkodtam sokat a szerződés hosszabbításon és természetesen az is remek hír a számomra, hogy Tilinger Tamara is itt marad. Jövőre is hasznos tagja akarok lenni, a valóban remek szurkoló táborral rendelkező MKC csapatának".