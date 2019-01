Már sohasem térhet haza - Elhunyt Varga Dominik, az ETO-SZESE fiatal kézilabdázója

A hír röviden így szólt: „A Medvéről Balonyba vezető úton egy 19 éves fiatal sofőr vezette azt a Fiat Ducatót, amely elgázolta az út közepén gyalogló 20 éves fiatalt, Varga Dominikot, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A látási viszonyok a reggeli borús, ködös idő miatt ilyenkor még nagyon gyengék voltak, a fiatal pedig fényvisszaverő elemeket nem viselt az egyébként is sötét színű ruházatán. A sofőr esetében az alkoholteszt negatív lett."A beszámoló a szikár tényeken kívül nem taglalta – persze ezt nem is tudhatták –, hogy egy fiatal kézilabdázóról volt szó, aki az elmúlt éveket a sportolásra tette fel. Idén az NB II-es csapatban szerepelt Dominik, a beállós az őszt a 7. helyen záró U23-as csapat nyolc meccsén öt gólt szerzett.Edzője, Pauer Zoltán döbbenten áll a tragédia előtt: „Nehéz szavakat találni a történtekre, mi is csak a hírt tudjuk, az, hogy mi történt pontosan, miért járt akkor éppen arra Dominik, talán sosem tudjuk meg. Bár az közismert, hogy nagyszülei Nagymegyeren élnek, s sokszor onnan járt edzésre, iskolába, nyilván most is hozzájuk tartott. Sajnos már sosem ér haza...Amit el tudok róla mondani, hogy mindig pozitív beállítottságú, igazi csupa szív játékos, csapatember volt, aki nagyon szeretett edzeni, sokat is dolgozott. Dominik volt az egyik, ha nem a legszorgalmasabb játékosom.Délelőtt és délután is edzett, szinte nem is hagyott ki egy edzést sem. Pedig iskolába is járt, s emellett még dolgozott is. Nem véletlenül ajánlottam be Deáki Istvánnak, az első csapat edzőjének, aki decemberben több edzésre felvitte a nagyok közé, s elégedett is volt vele. Az elmúlt időszakban vagy huszonöt kilót lefogyott, de erős fizikumú volt, a védekezésben különösen nagyszerűen lehetett használni."Varga Dominik egyébként viszonylag későn kezdett el kézilabdázni, az 1998-as születésű fiatal- emberről a szövetség honlapján (keziszovetseg.hu) 2014-es az első adat, azóta 136 mérkőzést játszott az ETO-SZESE különböző korosztályos együtteseiben, s ezeken összesen 89 gólt szerzett. Kemény védekezésére példa a 27 sárga lap és az 57 kétperces büntetés.Pauer Zoltán maga sem tudja, milyen hangulatban tudnak dolgozni a következő időszakban. A tavaszi első fordulóig mindenesetre még van egy kis idő, a február 16–17-i hétvégén rendezik az első meccset a Győrújbarát ellen.„Bízom benne, ebből a letargikus helyzetből ki tudunk lábalni, s a folytatásban Dominikért dolgoznak, edzenek, játszanak, harcolnak a srácok. Azt gondolom, a volt csapattársuk is ezt szeretné" – mondta az edző.A klubvezetés részéről Auer Károly elnök is csak a legjobbakat tudta mondani – immáron volt – játékosukról: „Minden edzője nagyon elégedett volt vele. Egyre közelebb került az első csapathoz, óriási veszteség a halála. Mi most annyit tudunk tenni, hogy csendben osztozunk a család, a barátok és a játékostársak fájdalmában."

Tragikus körülmények között vesztette életét a 20 éves Varga Dominik, az ETO-SZESE utánpótlás csapatának játékosa - olvasható a klub honlapján.Január elsején reggel hét órakor közlekedési baleset történt a dunaszerdahelyi járásban, Balony község közelében. A hírek sajnos igazak, a balesetben elhunyt az AGROFEED ETO-SZESE U23 játékosa, Varga Dominik."Osztozunk a család, a barátok és a játékostársak fájdalmában" -