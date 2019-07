Magyar, osztrák és szlovák csapatok is a Credobus Mosonmagyaróvár ellenfelei között

Június 24-én kezdte meg a felkészülést az új idényre a Credobus Mosonmagyaróvár. Király József vezérletével heti hét edzésen vesz részt a csapat, amely az NB III Nyugat csoportjában fog indulni. A felkészülési időszakban több edzőmeccs is vár az újjáalakuló csapatra, az első éppen most szombaton.Az óvári gárda 10 óra 30 perctől az NB III Nyugat csoportját nagy fölénnyel megnyerő és ezzel a másodosztályba feljutó Ajka együtteséhez látogat. Hazai pályán négy edzőmérkőzésen nézhetik meg az érdeklődők a csapatot, két szlovák és egy osztrák gárda, valamint a MOL Fehérvár II ellen.Az felkészülési mérkőzések időpontjai változhatnak, ezért arra kérjik szurkolókat, hogyésJúlius 6., szombat, 10:30 Ajka (NB II)-Credobus MosonmagyaróvárJúlius 10., szerda, 17:00 Credobus Mosonmagyaróvár-MOL Fehérvár FC II (NB III)Július 13., szombat, 11:00 Dorog (NB II)-Credobus MosonmagyaróvárJúlius 17., szerda, 17:00 Credobus Mosonmagyaróvár-Inter Bratislava (szlovákiai)Július 24., szerda, 18:30 Credobus Mosonmagyaróvár-Raca (Récse, szlovákiai)Július 27., szombat, 11:00 Credobus Mosonmagyaróvár-Admira II (osztrák)Augusztus 4., vasárnap, az első bajnoki forduló az NB III-banA játékoskeret kialakítása folyamatosan zajlik, a klub hamarosan az új igazolásokról is beszámol szurkolóknak.