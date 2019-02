Magyar-horvát: telt ház lesz az első hazai Eb-selejtezőn

Telt ház előtt játszhat majd a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki ezüstérmes horvátokkal az Európa-bajnoki selejtezősorozat első hazai mérkőzésén.



A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának híre szerint kedd délelőttre minden jegy elkelt a március 24-én esedékes találkozóra, melyet a Groupama Arénánban rendeznek.



Az MLSZ emlékeztet rá, hogy a belépőket múlt péntektől elsőként a szurkolói klub tagjai vásárolhatták meg, egységesen húszszázalékos kedvezménnyel, majd hétfőtől mindenki előtt megnyílt a vásárlás. A klubtagok nagy számban éltek az elővásárlási lehetőséggel, az első három napon közel hatezer jegy kelt el.



A hazai Eb-selejtezőkre kedvezményes árú bérleteket is lehetett vásárolni, ezekből csaknem hatezer fogyott el. A bérletárusítás első napján - a szurkolói klubtagoknak itt is elővásárlási lehetőségük volt - több mint 2500-an biztosították helyüket mind a négy hazai mérkőzésre. A jegyárusítás kezdetére a bérletek közel kilencven százaléka gazdára talált.



A magyar csapat a szlovákok ellen, idegenben kezdi meg a sorozatot március 21-én. A Nagyszombaton sorra kerülő találkozóra már február elején elkelt a szlovák szövetség által biztosított mintegy kétezer, vendégszektorba szóló belépő mindegyike.



A 2020-as Eb-nek 12 ország 12 városa ad otthont, köztük Budapest is. A rendezők részvétel esetén a csoportkörben legalább két meccset hazai pályán játszhatnak, de a kieséses szakaszban már nem. A magyar fővárosban három csoporttalálkozóra és egy nyolcaddöntőre kerül majd sor.



A magyar válogatott idei Eb-selejtezőinek időpontjai:



március 21.: Szlovákia-Magyarország

március 24.: Magyarország-Horvátország

június 8.: Azerbajdzsán-Magyarország

június 11.: Magyarország-Wales

szeptember 9.: Magyarország-Szlovákia

október 10.: Horvátország-Magyarország

október 13.: Magyarország-Azerbajdzsán

november 19.: Wales-Magyarország