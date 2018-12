Luka Modricé az Aranylabda

A Real Madrid középpályása a családjával az év legjobb futballistájának odaítélt Aranylabda-díj átadóünnepségén Párizsban.

Fotó: MTI

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

Luka Modric, a Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.A 33 éves Modric pályafutása során először érdemelte ki az elismerést, melyet Párizsban vett át hétfőn. A középpályás az előző szezonban klubjával sorozatban harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, emellett a nyári világbajnokságon egészen a döntőig menetelt hazája válogatottjával.Az Aranylabdát 2008-tól mostanáig kizárólag Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kapta meg, de ezúttal a már a Juventusban játszó portugál sztár a második, a Barcelona argentin játékosa pedig az ötödik helyen végzett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán az Atlético Madriddal Európa-liga-győztes, a francia válogatottal pedig világbajnok Antoine Griezmann zárt."Nagy megtiszteltetés, hogy most itt lehetek. Minden gyereknek vannak álmai, az enyém az volt, hogy nagy klubban játsszak, és fontos trófeákat nyerjek. Az Aranylabda több volt, mint egy gyerekkori álom" - fogalmazott Modric a díj átvételekor, majd megköszönte csapattársainak, edzőinek és családjának azt, hogy elnyerhette az elismerést.A horvát játékos teljesítményét nemcsak Aranylabdával ismerték el, ugyanis szeptemberben ő kapta a nemzetközi szövetségtől (FIFA) az év játékosa címet is.Az első ízben odaítélt női Aranylabdát az Olympique Lyonnais norvég csatára, Ada Hegerberg kapta: a 23 éves támadó sorozatban a harmadik évben nyert Bajnokok Ligáját a csapatával, emellett 15 találattal a sorozat gólkirálya lett.A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, az ugyancsak először odaítélt Kopa-trófeát - melyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - a világbajnokság legjobb fiatal játékosának is megválasztott francia Kylian Mpabbé vehette át.A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát - az idei volt a 63. alkalom.1. Luka Modric (horvát, Real Madrid)2. Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid/Juventus)3. Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid)4. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain)5. Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)6. Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool)7. Raphaël Varane (francia, Real Madrid)8. Eden Hazard (belga, Chelsea)9. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)10. Harry Kane (angol, Tottenham Hotspur)11. N'Golo Kanté (francia, Chelsea)12. Neymar (brazil, Paris Saint-Germain)13. Luis Suárez (uruguayi, FC Barcelona)14. Thibaut Courtois (belga, Chelsea/Real Madrid)15. Paul Pogba (francia, Manchester United)16. Sergio Agüero (argentin, Manchester City)17. Gareth Bale (walesi, Real Madrid) és Karim Benzema (francia, Real Madrid)19. Ivan Rakitic (horvát, FC Barcelona) és Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid)22. Edinson Cavani (uruguayi, Paris Saint-Germain), Sadio Mané (szenegáli, FC Liverpool) és Marcelo (brazil, Real Madrid)25. Alisson Becker (brazil, AS Roma/FC Liverpool), Mario Mandzukic (horvát, Juventus) és Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)28. Diego Godín (uruguayi, Atlético Madrid)29. Hugo Lloris (francia, Tottenham) és Isco (spanyol, Real Madrid