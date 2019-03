Lisszabonba utazhatnak a Fehér-díjas bercsényis diákok

Sorok Klaudia (balra) és Takács Eliza kapta a Bercsényi-iskola Fehér Miklós-díját. A harmadik díjazott, Bán Lili hiányzik a képről. Fotó: Horváth Zoltán A győri Bercsényi-iskola 2009-ben alapított díjat egykori diákjának emlékére. Ezt minden tanévben egy arra érdemes tanuló és a sportot kiemelkedő módon támogató felnőtt kapja meg. A díjazottak néhány napot Lisszabonban tölthetnek a Benfica vendégeként, az utazás költségeit viszont az iskola állja.

„Miklóst még én is tanítottam, s számomra megtisztelő, hogy szülei közreműködésével ezzel a díjjal is ápolhatjuk az emlékét – mondta Németh Zsolt igazgató. – Nyilván nem könnyű feladat a repülőjegyek árát előteremteni, ezért is kerestünk támogatót. Idén ismét a győri Vámközvetítő Kft. segített."



„Én is, sőt, mind a három gyermekem ebbe az iskolába járt, így nem volt kérdés, hogy segítünk, valamit visszaadunk abból, amit kaptunk" – tette hozzá Zsidi István, a régióban ma már meghatározó, az országban több telephellyel is rendelkező vámügynökség ügyvezető igazgatója.



Idén egyszerre utazik három díjazott: Sorok Klaudia és Takács Eliza atléták, illetve Bán Lili karatés.



„Korábban, amikor mások kapták, arról ábrándoztam, egyszer én is Fehér-díjas leszek. Örülök, s izgatottan várom az utazást, mert ugyan a versenyek miatt sok helyre eljutottam már, Portugáliában még nem jártam. Természetesen az időpontot egyeztettük az edzőimmel, s három nap nem lesz nagy kiesés, de úgy terveztem, Elizával azért majd Lisszabonban is kicsit kocogok" – fogalmazott Sorok Klaudia, aki a legutóbbi fedett pályás Európa-bajnokságon egyéni csúcsát beállítva jutott be a kontinensbajnokság elődöntőjébe, ahol futamában hatodikként ért célba.



„Jelenleg versenyszerűen nem sportolok, a Testnevelési Egyetemre járok, s edzőnek készülök, de Klaudiával majd azért Lisszabonban szívesen futok" – árulta el Takács Eliza, aki nagyon örül, hogy a Portugáliában elhunyt egykori győri labdarúgó utolsó klubjával is megismerkedhet.



A harmadik díjazott Bán Lili, a Castrum SC Kapuvár versenyzője az országos bajnokság női –60 kg-os mezőnyében második lett, így elindulhat az áprilisi, litvániai felnőtt Európa-bajnokságon.



A lányokat Pár Róbert, a Bercsényi történelem szakos tanára kísérheti el Lisszabonba. A pedagógus 2006 óta dolgozik a győri iskolában. A kezdetektől fogva lát el osztályfőnöki teendőket, nevéhez fűződik a városi olimpiatörténeti vetélkedők anyagának összeállítása és lebonyolítása.