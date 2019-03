Lipóton készül az EB-re a magyar hallássérült labdarúgó-válogatott

Március 16-án, szombaton délután fél hatkor a lipóti sportcentrumban a magyar hallássérült válogatott az ETO Old Stars ellen lép pályára. A magyar csapat csütörtöktől Lipóton edzőtáborozik, s készül a júniusi görögországi Európa-bajnokságra, melyre kvalifikálta magát. A keretben két megyei játékos szerepel.A szövetségi kapitány, a győri Pálinger Csaba elmondta: ez EB-n a világranglista vezető Törökországgal, Írországgal és Dániával kerültek egy csoportba.A hallássérült válogatottunkban megyei bajnokságban futballozó játékosok szerepelnek, sérülések is nehezítik a felkészülést. Lipóton három napig ideális körülmények között edzhetnek, köszönet ezért a tulajdonosnak, Tóth Péternek is. Támogatók emellett is elkelnének a kontinenstornára kijutó csapat mellé.