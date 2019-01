Letették az esküt a téli EYOF-ra utazó magyar sportolók

Fotó: MTI

Letették az esküt csütörtökön a szarajevói téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) utazó magyar sportolók.A fogadalomtétel szövegét Miklós Edit, a Magyar Sí Szövetség elnöke olvasta fel, aki 2014-ben a szocsi téli játékokon hetedik lett lesiklásban. A 17 magyar sportoló közül 16 vett részt az ünnepi eseményen, a váltóval januárban felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes Somogyi Barbara rövidpályás gyorskorcsolyázó azért nem tudott megjelenni, mert péntektől a drezdai világkupaversenyen szerepel."Minden ötkarikás eseménynek kötelező, de felemelő pillanata a fogadalomtétel" - mondta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki emlékeztetett rá, hogy a résztvevők közül Hozmann Szonja tavaly februárban már a phjongcshangi olimpián is indult. "Az EYOF természetesen mindenekelőtt szól a sportról, de szól arról is, hogy megismerjünk más embereket és kultúrákat. Ez nagyszerű alkalom, hogy megismerjétek az olimpizmust és a fair playt" - tette hozzá.A sportvezető arról is beszélt, hogy Bosznia-Hercegovina fővárosa tökéletes helyszín abból a szempontból, hogy az olimpia igazi eszméjét tükrözi, mert egyrészt 1984-ben felnőtt téli játékoknak is otthont adott, másrészt különböző vallású emberek élnek ott együtt békében."Amit elvárunk, az a tisztes helytállás. Érezzétek jól magatokat, nézzétek meg a várost és minél több programon vegyetek részt! Sikeres szereplést kívánok és vigyétek magatokkal Magyarország jó hírét!" - mondta útravalóul Kulcsár Krisztián.A magyarok 15 érmet, köztük hét aranyat nyertek az eddigi téli EYOF-okon, de legutóbb 2005-ben értek el dobogós helyezést. A szarajevói rendezvény megnyitó ünnepsége jövő héten vasárnap lesz, míg a versenyeket február 11. és 15. között bonyolítják le. Magyarországot öt alpesi síző, négy-négy curlinges és rövidpályás gyorskorcsolyázó, három sífutó és egy műkorcsolyázó képviseli.