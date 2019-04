Labdarúgó NB I - Bajnok a Ferencváros, mutatjuk a többi csapat mai eredményeit is

A 30. alkalommal bajnok Ferencváros portréja:



FERENCVÁROS:

alapítva: 1899

színe: zöld-fehér

stadion: Groupama Aréna (átadás: 2014, jelenlegi befogadó képesség: 23 700 fő)

a csapatot működtető gazdasági társaság: FTC Labdarúgó Zrt. többségi tulajdonos: Ferencvárosi Torna Club (2011 decembere óta)



Élvonalbeli tagsága: 115 idény (először 1901-ben szerepelt az élvonalban, tagsága 2009/10-es szezon óta folyamatos)



Legnagyobb hazai sikerei:

bajnoki aranyérmes: 30 (1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941, 1949, 1963, 1964, 1967, 1968, 1976, 1981, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004, 2016, 2019)



Magyar Kupa-győztes: 23 (1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017)



Szuperkupa-győztes: 6 (1993, 1994, 1995, 2004, 2015, 2016)

Ligakupa-győztes: 2 (2013, 2015)



Legnagyobb nemzetközi sikerei:

Vásárvárosok Kupája-győztes: 1965

KEK-döntős: 1975



Jelenlegi kerete (a klub honlapja alapján): kapusok: Dibusz Dénes, Holczer Ádám, Varga Ádám védők: Miha Blazic (szlovén), Botka Endre, Abraham Frimpong (ghánai), Otigba Kenneth, Lasa Dvali (georgiai), Marcel Heister (német), Leandro de Almeida, Takács Zsombor középpályások: Fernando Gorriaran (uruguayi), Ihor Haratyin (ukrán), Csonka András, Julian Koch (német), Lovrencsics Gergő, Ivan Petrjak (ukrán), Sigér Dávid, Stefan Spirovski (macedón), Bőle Lukács, Marten Wilmots (belga) csatárok: Varga Roland, Szerető Krisztofer, Böde Dániel, Davide Lanzafame (olasz), Mikalaj Szihnevics (fehérorosz), Tokmac Chol Nguen (kenyai), Isael da Silva Barbosa (brazil)

vezetőedző (2018. augusztus 22. óta): Szerhij Rebrov (ukrán)

Az OTP Bank Liga 30. fordulójának szombati játéknapján az előző kiírásban aranyérmes, második helyen álló MOL Vidi FC csak 1-1-es döntetlent játszott otthon a Puskás Akadémiával, így a 19.30 órakor a Budapest Honvéd vendégeként, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pályára lépő zöld-fehérek előnye már behozhatatlan.1901, 1902: BTC 1903: FTC 1904: MTK 1905: FTC 1906/07: FTC 1907/08: MTK 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13: FTC 1913/14: MTK 1914: FTC (nem hivatalos bajnokság) 1915: FTC (nem hivatalos bajnokság) 1915: MTK (nem hivatalos bajnokság) 1916/17, 1917/18, 1918/19, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25: MTK 1925/26, 1926/27, 1927/28: Ferencváros (FTC) 1928/29: Hungária (MTK) 1929/30, 1930/31: Újpest (ÚTE) 1931/32: Ferencváros (FTC) 1932/33: Újpest (ÚTE) 1933/34: Ferencváros (FTC) 1934/35: Újpest (ÚTE) 1935/36, 1936/37: Hungária (MTK) 1937/38: Ferencváros (FTC) 1938/39: Újpest 1939/40: Ferencváros 1940/41: Ferencváros 1941/42: WMFC Csepel 1942/43: WMFC Csepel 1943/44: Nagyvárad AC 1944: FTC (nem hivatalos bajnokság) 1945, 1945/46, 1946/47: Újpest 1947/48: Csepel 1948/49: Ferencváros 1949/50: Honvéd 1950: Honvéd 1951: Bástya (MTK) 1952: Honvéd 1953: Vörös Lobogó 1954: Honvéd 1955: Honvéd 1956: a forradalom miatt félbeszakadt 1957: Vasas 1957/58: MTK 1958/59: Csepel 1959/60: Újpesti Dózsa 1960/61, 1961/62: Vasas 1962/63: Ferencváros 1963: Győri ETO 1964: Ferencváros 1965, 1966: Vasas 1967, 1968: Ferencváros 1969, 1970, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75: Újpesti Dózsa 1975/76: Ferencváros 1976/77: Vasas 1977/78, 1978/79: Újpesti Dózsa 1979/80: Honvéd 1980/81: Ferencváros 1981/82, 1982/83: Rába ETO Győr 1983/84, 1984/85, 1985/86: Honvéd 1986/87: MTK-VM 1987/88, 1988/89: Honvéd 1989/90: Újpesti Dózsa 1990/91: Honvéd 1991/92: Ferencváros 1992/93: Kispest-Honvéd 1993/94: Vác FC Samsung 1994/95, 1995/96: Ferencváros 1996/97: MTK 1997/98: Újpesti TE 1998/99: MTK 1999/00: Dunaferr FC 2000/01: Ferencváros 2001/02: Zalaegerszegi TE 2002/03: MTK Hungária 2003/04: Ferencváros 2004/05, 2005/06, 2006/07: Debrecen 2007/08: MTK Budapest 2008/09, 2009/10: Debrecen 2010/11: Videoton FC 2011/12: Debrecen 2012/13: Győri ETO FC 2013/14: Debrecen 2014/15: Videoton FC 2015/16: Ferencváros 2016/17: Budapest Honvéd 2017/18: Videoton FC 2018/19: FerencvárosÖsszesen:30 alkalommal: FTC23 alkalommal: MTK20 alkalommal: Újpest (ÚTE)14 alkalommal: Honvéd (Kispest)7 alkalommal: Debrecen6 alkalommal: Vasas4 alkalommal: Csepel, Győri ETO FC (Rába ETO Győr)3 alkalommal: Videoton FC2 alkalommal: BTC1 alkalommal: Dunaferr FC, Nagyvárad AC, Vác FC Samsung, Zalaegerszegi TEA Paks egygólos győzelmet aratott szombaton a vendég MTK Budapest felett a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójának egyik kiesési rangadóján.A hazaiak hét nyeretlen mérkőzés után gyűjtötték be ismét a három pontot, egyáltalán gólt is öt meccs után szereztek.A fővárosiak sorozatban negyedik vereségükkel a veszélyzónába kerültek, de az őket megelőző paksiak sem nyugodhatnak meg teljesen.OTP Bank Liga, 30. forduló:Paksi FC-MTK Budapest 1-0 (1-0)Paks, 1153 néző, v.: Vad II.gólszerző: Hahn (25.) sárga lap: Lenzsér (23.), Szabó J. (45.), Remili (88.), illetve Torghelle (20.), Gengeliczki (29.), Katona (71.)Paksi FC: Nagy G. - Kővári, Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Papp K., Simon Á. (Remili, 68.) - Kesztyűs (Kecskés, 59.), Windecker, Bartha - Hahn (Egerszegi, 80.)MTK Budapest: Horváth L. - Katona (Banahene, 84.), Pintér Á., Gengeliczki, Szelin - Kanta - Lencse (Kulcsár, 65.), Vogyicska, Bognár I., Vass (Mihajlovic, 84.) - TorghelleMindkét csapat elsősorban a biztonságra törekedett, ennek megfelelően az első negyedórában egyik kapusnak sem akadt dolga. Valamelyest az MTK-nál volt többet a labda, mégis a Paks szerzett vezetést váratlanul. A bekapott gól kissé megzavarta a fővárosi együttest, amely így kis híján kétgólos hátrányba került, de néhány perc után rendezte sorait, a szünet előtti percekben pedig már egyértelműen veszélyesebben futballozott ellenfelénél. A folytatásban eleinte a vesztésre álló MTK támadott többet, de komoly gólhelyzetig nem jutott, majd kiegyenlítődött a játék és többnyire a pálya közepén zajlottak az események. Az utolsó negyedórában a fővárosiak nagyobb nyomást tudtak helyezni a paksi védelemre, de az stabil maradt, így Nagynak csak néhányszor kellett védenie a minimális előny megtartásához.A kiesés elkerüléséért küzdő Diósgyőr 3-0-ra kikapott a megyei rivális Mezőkövesd vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában.A DVTK így változatlanul a 11., kiesést jelentő helyet foglalja el a tabellán három körrel a bajnokság vége előtt. A Mezőkövesd egymás után három elveszített bajnoki meccs után győzött ismét.OTP Bank liga, 30. forduló:Mezővesd-Zsóry FC - Diósgyőri VTK 3-0 (1-0)Mezőkövesd, 3425 néző, v: Andó-Szabógólszerzők: Pekár (17.), Cseri (75.), Moutari (86.)sárga lap: Pekár (16.), Iszlai (63.), illetve Sesztakov (20.), Prosser (23.), Márkvárt (89.)Mezővesd-Zsóry FC: Szappanos - Farkas, Pillár, Katanec, Eperjesi - Meszhi, Iszlai - Vajda (Moutari, 71.), Pekár (Cseri, 63.), Bertus - Drazic (Koszta, 85.)Diósgyőri VTK: Antal - Polgár, Brkovic, Tamás - Sesztakov, Szabó (Tajti, 80.), Márkvárt, Tóth (Vernes, 32.), Juhar (Korbély, 57.) - Hasani, ProsserNem túl nagy iramban, kevés akcióval kezdődött a mérkőzés, amelyen a vendégeknek kellett volna felpörögniük, főleg a 17. perc után, amikor a kövesdiek megszerezték a vezetést. A félidő második felében többet birtokolta a labdát a Diósgyőr, de nem ment vele sokra, mezőnyfölénye meddőnek bizonyult. Fordulás után aktívabban kezdett a DVTK, ám a mezőkövesdi kapus és védelem hiba nélkül végezte a dolgát. A hajrához közeledve a csereként beállt Cseri lőtt szép gólt nagyjából húszméteres távolságból, ezzel pedig megpecsételődött a vendégek sorsa. A hazaiak a hajrában egy harmadik találattal fölényessé tették sikerüket, és a kiesés szélére sodorták borsodi riválisukat.Az Újpest 1-1-es döntetlent játszott a vendég Debrecennel a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában szombaton.OTP Bank Liga, 30. forduló: Újpest FC-Debrecen 1-1 (1-0)Szusza Ferenc Stadion, 3557 néző, v.: Berkególszerzők: Litauszki (41.), illetve Tőzsér (78.)sárga lap: Onovo (32.), Traoré (84.), illetve Csősz (32.), Bényei (40.)Újpest: Pajovic - Pauljevic, Ristevski, Litauszki, Burekovic - Onovo, Kovács L. (A. Diallo, 76.) - Zsótér (Simon K. 69.), Rácz, Beridze (Solomon, 87.) - TraoréDebrecen: Nagy S. - Bényei, Pávkovics, Szatmári, Ferenczi - Tőzsér - Csősz (Varga K., 51.), Bódi (Kinyik, 78.), Haris, Szécsi - Takács T. (Zsóri, 56.)Rendkívül passzív játékkal kezdett a Debrecen, amely ezzel magára húzta a házigazdát. Az Újpest azonban hiába kezdeményezett, veszélyes helyzeteket nem tudott kialakítani a szórványos kontráiban bízó vendégcsapattal szemben. Idővel felvette a meccs ritmusát a Debrecen, de a 41. percben megérdemelten szerzett vezetést a céltudatosabb Újpest: egy szabadrúgásnál Litauszki előzte meg Harist, és lőtt hét méterről a vendégek kapujába.A félidőben köszöntötték az 1969-ben - az UEFA Kupa, valamint az Európa-liga elődjének tekinthető - Vásárvárosok Kupájában döntős Újpest legendás játékosait, akiket 50 évvel ezelőtt a fináléban az angol Newcastle United kettős győzelemmel és 6-2-es gólkülönbséggel múlt felül.Teljesen más felfogásban kezdte a második félidőt a Debrecen, ennek eredményeként élvezetes és gyors játék alakult ki, a kapuk felváltva forogtak veszélyben. Mindkét oldalon bravúros védésekre volt szükség a kapusoktól, illetve nagy helyzetekben hibáztak a befejező emberek. A 78. percben egy ellentámadás végén Tőzsér már nem rontott: egyenlített a vendégcsapat. A hajrában a hazaiak iparkodtak jobban, de a fegyelmezett vendégek megőrizték a döntetlent. Az újpestiek immár sorozatban 15 hazai mérkőzésükön nem kaptak ki: nyolc győzelem mellett hetedszer játszottak döntetlent. A szezonban a DVSC először talált az újpesti kapuba, és a hazai 0-0 után másodszor szerzett pontot ellene.A Puskás Akadémia az utolsó percekben egy öngóllal mentett pontot a MOL Vidi FC otthonában a MOL Aréna Sóstóban, a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában. Ezzel eldőlt, hogy Ferencváros története 30. bajnoki címét ünnepelheti, ugyanis az előző kiírásban aranyérmes fehérváriak hátránya már behozhatatlan a zöld-fehérekkel szemben.OTP Bank Liga, 30. forduló: MOL Vidi FC - Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0)Székesfehérvár, 2585 néző, v.: KassaigólszerzőK: Milanov (54., 11-esből), illetve Kovácsik (85. - öngól)sárga lap: Vinícius (92.), illetve Szolnoki (91.)MOL Vidi FC: Kovácsik - Stopira, Juhász R., Vinícius, Tamás K. - Nego, Nikolov, Pátkai - Kovács I. Milanov (Hodzic 88.) - Futács (Scepovic 70.)Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. - Poór (Heris 84.), Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. - Mioc, Szolnoki - Sós (Radó 73.), Vega, Szakály P. (Kiss T. 61.) - KnezevicA mérkőzés elején nagy fölényben játszott a Vidi, sokat birtokolták a labdát a fehérváriak, de igazi gólhelyzetbe nem kerültek. A Puskás megszállta kapuja előterét és gyors ellentámadásokat vezetett, amelyek több veszélyt hordoztak magukban. A félidő közepén Juhász Roland szöglet utáni fejesét Hegedüs Lajos tolta a felső lécre, majd a túloldalon Josip Knezevic szabadrúgása alig kerülte el a fehérvári kaput.A gól nélküli első játékrészt követően a második félidő elején megszerezte a vezetést a Vidi: a Kovács István buktatásáért megítélt tizenegyest Georgi Milanov váltotta gólra. A Puskás hátrányba kerülve magához ragadta a kezdeményezést, de csak egy nagy hazai védelmi hiba utáni öngólból tudott egyenlíteni Kovácsik Ádám öngóljával. A kapus néhány perc múlva javította hibáját, Kiss Tamás lövését hárította nagy bravúrral, így maradt az 1-1-es döntetlen.A Szombathelyi Haladás idegenben legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, ezzel javult az esélye a bennmaradásra.Az utolsó helyezett vendégcsapat a bajnokság korábbi szakaszában kétszer kikapott szombati ellenfelétől, most viszont fontos győzelmet aratott, miközben a kilencedikről a tizedik helyre visszacsúszó Kisvárda helyzete romlott.A két csapat között négy pont a különbség három fordulóval a bajnokság vége előtt.OTP Bank Liga, 30. forduló: Kisvárda Master Good-Szombathelyi Haladás 1-2 (1-2)Kisvárda, 2620 néző, v.: Erdősgólszerzők: Grozav (11.), illetve Priskin (24., 11-esből), Rui Pedro (28.)sárga lap: Lukjancsuk (23.), Melnyik (73.), Hugo Seco (84.), illetve Priskin (20.), Ivanov (45.), Bamgboye (51.), Dausvili (62.), Rui Pedro (81.), Király (94.)Kisvárda: Felipe - Melnyik, Beriosz, Kravcsenko, Lukjancsuk (Protic, 82.) - Karaszjuk, Ene (Ilic, 67.) - Gosztonyi (Hugo Seco, 72.), Cukalasz, Grozav - Horváth Z.Haladás: Király - Habovda, Jagodics, Németh Mi., Mohl (Tamás L., 76.) - Dausvili - Bamgboye, Goldojuk (Holdampf, 71.), Rui Pedro, Ivanov - Priskin (Ofosu, 66.)Aktívabban kezdte a mérkőzést a Kisvárda, több támadást vezetett, mint ellenfele és hamar meg is szerezte a vezetést. Nem sokkal később megint a vendégek kapujába jutott a labda, de les miatt ezt a gólt nem adta meg a játékvezető. A Haladás nem igazán talált fogást a hazai csapaton, mégis sikerült egyenlítenie: Lukjancsuk szabálytalanul állította meg a 16-oson belülre betörő Bamgboyét, a megítélt büntetőt Priskin értékesítette. Négy perccel később pedig már fordított is a Haladás egy szép támadás eredményes lezárásával. A két góltól magabiztosabbá vált a vendégcsapat, többet birtokolta a labdát, a félidő második felében a Haladás elképzelése szerint folyt a játék.A szünet után megint a Kisvárda volt kezdeményezőbb, a szombathelyi csapat elsősorban a védekezéssel törődött. Ebben az időszakban Király Gábor, a vendégek kapusa több nagy mentést mutatott be. A hazaiak a folytatásban is nagy energiát mozgósítottak az egyenlítésért, miközben egy-egy alkalommal veszélyes ellentámadást vezetett a Haladás. A Kisvárda sok időt töltött ellenfele kapuja előtt, volt is esélye a gólszerzésre, de végül nem járt sikerrel.