Labdarúgás - Kalmár Zsolt nem vár büntetést a játékvezetőre tett megjegyzése miatt

A volt győri játékos továbbra is élvezné Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát.

Dunaszerdahelyen rendezték múlt hétvégén a szlovák első osztály rangadóját, ahol a vendég Slovan Bratislava tizenegyesből szerzett góllal győzte le a DAC-ot. A büntetőt azért ítélte meg a játékvezető, mert Blackmannek, a Dunaszerdahely játékosának a kezére pattant a labda a tizenhatoson belül.A hazaiaknak a találkozó hajrájában lett volna lehetőségük az egyenlítésre, ám egy, a Slovan tizenhatosán belül történt, a korábbi kezezéshez kísértetiesen hasonlító szituációt nem minősített szabálytalannak a játékvezető, így a dunaszerdahelyiek nem kaptak tizenegyest.Érdekesség, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) szerdán délelőtt közzétett a weboldalán egy hírt, amiben elismerték, hogy járt volna büntető a DAC-nak is. Igaz, egy elmaradt Slovan-büntetőt is felrónak a mérkőzés játékvezetőjének.A korábbi ETO-játékos, Kalmár Zsolt kissé feldúltan nyilatkozott a mérkőzést követően:„A hasonló szituáció után hasonló döntésnek kellett volna születnie, büntetőt kellett volna rúgnunk. Viszont tudjuk, a játékvezető szlovák volt."A sport.sk úgy tudja, hogy a szlovák szövetség játékvezetői testülete a mérkőzésen történt több ítélet mellett Kalmár Zsolt nyilatkozatát is vizsgálja, ugyanis szerintük a magyar válogatott játékos túl erős kritikát fogalmazott meg a játékvezető ténykedésével kapcsolatban. A portál szerint Kalmárt akár el is tilthatják. A bumm.sk szerint ma várható döntés az ügyben.– Nem bánta meg a kritikus nyilatkozatát? – kérdeztük a volt győri futballistát.– Bevallom, ezzel már nem nagyon szeretnék foglalkozni, fejben én már a következő hétvégi mérkőzésre készülök. Remélem, semmi komoly büntetést nem kapok.– Az elveszített rangadó után tizenegy pont a hátrányuk. Lemondtak már a bajnoki címről?– Elemeztük a hibákat, megbeszéltük, mit hogyan kellett volna csinálni, s tudjuk, hogy ennél sokkal jobban is tudunk futballozni. Eszünkbe se jut lemondani az aranyéremről. Nem lesz könnyű ledolgozni a hátrányt, de ameddig van esélyünk, küzdünk. Én személy szerint sem az a típusú ember vagyok, aki könnyen feladja. A rangadóra visszatérve köszönjük minden egyes szurkolónak, aki kijött a mérkőzésre, nagyszerű hangulatot varázsoltak a stadionba. A szurkolóink sokat segítenek, amikor hullámvölgybe kerül a csapat, gyakorlatilag mindig mellettünk állnak.– Úgy fest, nagy kedvenc lett Dunaszerdahelyen.– Jól érzem magam a csapatban, remélem, idén is olyan jó évet zárunk, mint tavaly. Akkor történelmet írtunk. A válogatottra is – és remélem, rám is – kemény mérkőzések várnak. Bízom benne, hogy továbbra is számol majd velem a kapitány, de tisztában vagyok vele, hogy ehhez elsősorban a klubomban kell kimagasló teljesítményt nyújtanom.