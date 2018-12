Küzdősport - Dobogóra állhattak a kisalföldiek

Eredményesen szerepeltek a magyar bajnokságon a győriek.

A sportolók közül Benedek Dóra 3., Frankó Luca 2. lett pusztakezes formagyakorlatban. A lányok egy kategóriában versenyeznek. Mindketten nagyon jó gyakorlatot mutattak be. Luca néhány tizeddel maradt le az első helyezettől.Küzdelemben (qingda) az újonc Nagy Bálint (70 kg) döntőbe jutása könnyedén sikerült, ott csak szoros csatában maradt alul, ám így is ezüsttel térhetett haza élete első HKF-bajnokságáról.Benedek Márk hozta a kötelezőt. Márk ötödik éve veretlen a magyar bajnokság 65 kg-os súlycsoportjában. Győzelméhez most sem férhetett kétség.Az egyesület idei, összesített mérlege így fest: egy bajnoki bronz-, két ezüst- és egy arany-, egy EB-ezüst- és egy EB-aranyérem.