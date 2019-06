Kupagyőztesként Barcelonába utazhat az ETO

Közülük végzett az első helyen az ETO FC Győr U12-es csapata a budapesti fináléban és így a zöld-fehérek gyermekei vehetnek részt szeptemberben a barcelonai világdöntőben.– A nagy melegben sérültekkel tűzdelve óriási küzdőszellemmel futballoztak a srácok – kezdi Sárközi Attila, a győri csapat edzője. – Ebben a játékban a mérkőzéseken a félpályán keresztben hét a hét ellen játszunk. Több mérkőzésen nagyszerű teljesítményt nyújtottunk és megérdemelten szereztük meg a kupát.A győriek a csoportmérkőzések során az első mérkőzésen 1-1-re végeztek a Honvéddal, majd 1-0-ra legyőzték a Vasast, 3-1-re a Pécset, 0-0-át játszottak a Vidivel, majd 6-0-ra verték az Ajkát. Az utóbbi nagy gólkülönbségű siker révén jutottak be a döntőbe, ahol a Debrecen ellen a rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, majd az ETO „büntetőkkel" nyerte meg a kupát.– Nagyon élményt jelentett ez a torna – fogalmazott Cseszregi Csanád, az ETO játékosa. – Jó meccseket játszottunk, a legnehezebb ellenfelünk a Debrecen, a Honvéd és a Vidi volt. Korábban már találkoztunk velük, de akkor más összeállításban játszottak. Örülök, hogy Barcelonában lesz a döntő. Én ugyan jártam már a városban, de a csapattal ott futballozni azért különleges érzés lesz.A győri gárda tagjai: Tarcsi Tamás, Klement Solt kapusok, Cseszregi Csanád, Csorba Dominik, Csorba Noel, Csorba Trisztán, Szecsődi Máté, Szecsődi Bence, Hős Zsombor, Zólya-Katona Máté, Pénzes Ádám és Szép Márton. Érdekesség, hogy a kupagyőztesek között két iker pár is szerepel.– Ez a nyár nagyszerűen alakult a számunkra – említi végül Sárközi Attila. – Nagypályán bajnokok lettünk, most megnyertük a Danone-kupát és csodás élményekkel gazdagodtak a gyerekek. Hogy minek köszönhetjük a sikereinket? – kérdez vissza az edző. – Egyrészt igyekszünk maradéktalanul végrehajtani az ETO szakmai stábja által kijelölt programot, másrészt sok tehetséges gyerekünk van, akik folyamatosan bizonyítják is ezt.Az ETO egyébként dicső múlttal rendelkezik a Danone-kupa történetében, hiszen két évvel ezelőtt is a zöld-fehérek csapata nyerte meg a kupát, majd utazhatott az egyesült államokbeli New Jerseybe a világdöntőre. A négynapos tornán 32 országból csaknem 500 gyermek vett részt. A fiúk ligájában 32 ország mérkőzött meg egymással, a győri gyerekek a hét meccsükből hármat nyertek meg, Algéria, Brazília és Hollandia ellen és a a 20. helyen végeztek. A FIFA által elismert világkupán – amelynek Zinédine Zidane a nemzetközi nagykövete – a gyerekek Abby Wambach olimpiai bajnok női labdarúgóval is találkozhattak. A győri csapat edzője akkor is Sárközi Attila volt.