KSE 100 - Kapuvári jubileum - fotók

„Két-három hónapos előkészület előzte meg a rendezvényünket, amiben nagy segítségemre volt Horváth Attila szakosztályvezető és Bencsics Ádám. Délelőtt Petőháza utánpótlás csapataival tartottunk tornát, amiért külön köszönet jár Varga Zoltánnak és Csapó Norbertnek. A gyerekek ezután szabad programokon vehettek részt, kipróbálhatták az ugrálóvárat és a klub születésnapi tortájából is kaptak – mondta a kapevári sportvezető. – Délután a rendezvény fénypontjaként három meccset láthattak a szurkolók. Az U19-es bajnokcsapatunk mérkőzött meg a Mosonmagyaróvár korosztályos csapatával, ahol 0–0-ás döntetlen született, míg a felnőtt csapatok mérkőzésén 3–2-re nyertek az óváriak. A Ferencváros elleni öregfiúk mérkőzést 6–2-re a fővárosiak nyerték. Jó időben, jó hangulatú meccseket láthatott az ezres létszámú nézősereg."Az ünnep alkalmából díjakat is átadtak az egyesület vezetői.„Este bajnoki vacsora és bál volt a program, ahol a klubért sokat dolgozókat díjaztuk. Posztumusz kitüntetést kapott Pölöskei Sándor, Hegedűs János, Kövesházi János, Varga B. Imre és Németh Gy. Kálmán. A díjakat a családtagjaik vették át. Emellett a KSE is kapott kitüntetést, a városvezetők Kapuvár 50 emlékérmet adtak át klubunknak, amit ezúton is nagyon köszönünk" – folytatta az elnök.A harmadik ünnepelt a Kapuvári Mentők Egyesülete volt, melynek jótékonysági licitet szervezett a kapuvári klub. A felajánlott labdát végül 40 ezer forintos licittel Böcskör Zsolt vitte el. Mellette a Bognár Gáz Kft., Kiss József, ifjabb Böcskör György és Göndöcs Ferenc 10.000, Kiss Ádám 20.000 forintot ajánlott fel, így 100.000 forintot kaptak a kapuvári mentők.