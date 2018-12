Közel egymilliót gyűjtött össze rászoruló gyerekeknek a győri Cutler Fitness - fotók, videó

Guggoló és húzódzkodó verseny keretein belül szervezett gyűjtést a Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a győri Cutler Fitness. Az edzőteremben már december elejétől urnában gyűjtötték az adományokat, ehhez adódott hozzá a versenyen összegyűjt pénzösszeg.

A versenyen teljesítmények alapján keletkezett az az összeg, amit a Cutler Fitness Győr felajánlott, illetve voltak olyan sportágak is, akik maguk is hozzájárulnak a gyűjtés céljához. Sok győri sportegyesületet felkerestünk és nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, így igazán hangulatos rendezvény kerekedett belőle. Jelen voltak az Audi Eto kézilabdások, köztük Görbicz Anita is, a Győr Sharks amerikai futballistái, úszók, köztük Jabakos Zsuzsanna, vízi sport kajak-kenusai, judosok, atlétikások, erős emberek, erőemelők, MMA-sok, súlyemelők

- mesélték a szervezők a kisalfold.hu-nak.A gyűjtéshez akciós termékekkel a Scitec Magyarország is hozzájárult, a vételárat az urnába kellett bedobni. Az egyesületek ajándékokat, emléktárgyakat adtak át a Gyermekotthon lakóinak, a szervezők pedig a múlt hétvégén 36 gyermeket vittek ki a kísérőikkel a Bécsi Adventi vásárba. Ezzel további különleges élményt kívántak nyújtani a Gyermekotthon lakói részére.Az adományokból összesen 800 ezer forint gyűlt össze.