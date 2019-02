Kozák Danuta és Liu Shaolin Sándor az év sportolói - Íme a gála díjazottjai - Fotók, Videók

A női győztes a kajakos Kozák Danuta lett

A 61. alkalommal rendezett szavazás győzteseit az M4 Sport-Az Év sportolója gálán, a Nemzeti Színházban hirdették ki, itt vehették át díjaikat a kategóriák legjobbjai. A sorrend 439 szavazat alapján alakult ki, ez pedig rekord, a tavalyi csúcs alkalmával 436-an vettek részt a voksoláson.Ha szeretné a díjkiosztót visszanézni, akkor azt ezen a linken teheti meg >> Női győztes a kajakos Kozák Danuta lett, aki szülés után visszatérve két aranyat és egy ezüstöt szerzett a belgrádi kontinensviadalon, majd triplázott a portugáliai világbajnokságon.

Sportolóként nap mint nap azért edzek, hogy a versenyen a legjobbamat nyújtsam. A díjakkal máshogy van, általában nem nyerek, most azonban ennek nagyon örülök, mert nem mindenki mondhatja el magáról, hogy megelőzte Hosszú Katinkát.

A férfi győztes Liu Shaolin Sándor

A kategóriaelsők:

- fogalmazott.A férfi győztes címét a Phjongcshangban történelmi olimpiai aranyérmet nyerő rövidpályás gyorskorcsolyaváltó alapembere, Liu Shaolin Sándor érdemelte ki, aki a montreali világbajnokságon összetettben ezüstérmet szerzett."Hatalmas megtiszteltetés, hogy első téli sportolóként lehetek az év legjobbja. Bácsi Péter hazai közönség előtt nyert világbajnokságot, megemelem előtte a kalapom - utalt a legjobb három közé került birkózóra. - Nagyon köszönöm, az edzőimnek, a csapatomnak a támogatást. Egy sportoló a kemény munkával tudja kihozni magából a legjobbat, nekem sikerült minden reggel úgy felkelnem, hogy az edzéseken a legkeményebben tudjak edzeni, és ezáltal elérjem a sikereimet" - értékelt a színpadon.A férfi győztesnek járó díjat Tarlós István főpolgármesterrel együtt Carl Lewis kilencszeres olimpiai, nyolcszoros világbajnok amerikai atléta adta át."Különleges érzés, hogy itt lehetek, először az 1984-es olimpia után jöttem Budapestre, most vagyok itt harmadik alkalommal. Fantasztikus ez az esemény, mindig is azt vallottam, hogy ha a sportot és a szórakoztatást összehozzuk, abból lehet igazi brandet építeni" - mondta, majd úgy folytatta, természetesen tervezi, hogy visszatér a 2023-as világbajnokságra is. - "Már öt éve edzősködöm, várhatóan indul néhány versenyzőm Budapesten".Liu Shaolin Sándor és Kozák Danuta is először nyert.Az edzők kategóriájában az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyaváltót felkészítő Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina kapta a legtöbb szavazatot. Előbbi egy kanadai magyar kollégáját idézte, aki azt mondta neki: nem jó, hanem szerencsés edző akar lenni."Én pedig az vagyok, mert olyan szenzációs versenyzőkkel dolgozhatok együtt, mint a férfi váltó tagjai. Szerencsés, mert olyan kollégáim vannak, mint az itt mellettem álló kolleganőm, de a csapatunk minden tagjának hálás vagyok a magas szintű munkáért."Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a női kézilabda Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó végzett az élen a szavazáson."Négyen vagyunk a színpadon, de egy hatalmas csapat kellett ehhez a sikerhez. Nekem pedig sokat kellett várnom, hogy felnőjenek mellém a többiek" - mondta Knoch Viktor.Az év férfi labdarúgójának Gulácsi Pétert, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusát választották, az év női futballistája Jakabfi Zsanett, a Wolfsburg játékosa lett. Az év találatára a szurkolók szavazhattak, a legtöbben a ferencvárosi Sigér Dávid MTK-nak lőtt gólját látták a legszebbnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját az olimpiai és Eb-bronzérmes Rákosi Gyula kapta.A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját az 1979-ben világbajnoki aranyérmes férfi asztalitenisz-csapat tagjainak, Jónyer Istvánnak, Klampár Tibornak és Gergely Gábornak ítélték.Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az elismerés átadását úgy vezette fel, hogy méltánytalan, ha egy sportolónak a pályafutása zenitjén a sportága még nem olimpiai sportág, de most ezzel a díjjal is szeretnék elismerni a nagyszerű sportpályafutásokat."Bennünk volt még két-három világbajnoki cím, és nagyon sajnáljuk, hogy nem nyerhettünk olimpiai aranyat" - mondta Jónyer István.A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a kerekesszékes vívókat felkészítő Beliczay Sándor kapta az elismerést, az év fogyatékos csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, a férfiaknál Gelencsér Róbert szervátültetett atléta, a nőknél Gyurkó Alexandra szervátültetett úszó volt a tavalyi év legjobbja.A győztesek csavart elemeket tartalmazó, aranyozott részekkel díszített porcelánserleget kaptak. A díjátadó ceremóniákat elválasztó öt produkcióban csaknem háromszázan léptek színpadra.-----------------Az év férfi sportolója:Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyázó)Az év női sportolója:Kozák Danuta (kajakos)Az év csapata hagyományos csapatsportokban:Győri Audi ETO KCAz év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben:férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltóAz év edzője:Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina (férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó)Az év férfi labdarúgója:Gulácsi Péter (RB Leipzig)Az év női labdarúgója:Jakabfi Zsanett (VfL Wolfsburg)Az év gólja:Sigér Dávid (Ferencváros) MTK elleni találataMLSZ-életműdíj:Rákosi GyulaMSÚSZ-MOB-életműdíj:Jónyer István, Gergely Gábor, Klampár Tibor (asztalitenisz)Az év fogyatékos férfi sportolója:Gelencsér Róbert (szervátültetett atléta)Az év fogyatékos női sportolója:Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó)Az év fogyatékos csapata:női kerekesszékes vívóválogatottAz év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője:Beliczay Sándor (vívás)