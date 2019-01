Koltai Tamás Gyirmóton edz

A 12-szeres válogatott labdarúgó már Gyirmóton edz, s úgy tudjuk, közel a megegyezés, de még az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon is meg kell felelnie.A középpályás az ETO-val 2013-ban bajnoki címet szerzett, tavaly nyáron Paksról tért vissza a zöld-fehérekhez, ám decemberben megvált tőle nevelőegyesülete. Akkor úgy nyilatkozott a Kisalföldnek, hogy semmiképp sem szeretné abbahagyni a futballt.Koltai 2015-ben az ETO élvonalbeli kizárását követően huszonkét év után magyar bajnoki címmel, érmekkel, kupaezüstökkel és Szuperkupa-győzelemmel a tarsolyában volt kénytelen Győrtől búcsút venni. Előbb a Videotonhoz, majd aztán Paksra került, ahol a csapat egyik alapemberévé vált. Érdekesség, hogy pályafutását illetően már akkor is szóba került az abban az időszakban is élvonalba vágyó gyirmóti együttes.

Mivel győri vagyok és sok minden a városhoz köt, ebből a szempontból előnyös lenne Gyirmótra igazolni. Nyilván nem csak rajtam múlik a dolog, s akár ez a megoldás is előfordulhat"

– fogalmazott mintegy négy évvel ezelőtt Koltai, aki úgy fest, most már tényleg a kék-sárgák játékosa lehet. Ha ez összejön, újra egy csapatban szerepelhet Lipták Zoltánnal és Marek Strestíkkel, akikkel 2013-ban együtt lett bajnok az ETO-ban.