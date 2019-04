Kis csapattal indultak, több éremmel tértek haza ercsiből a Shotokan Tigrisek

Az előző évekhez képest jelentősen nagyobb versenyen közel 300-an álltak tatamira. A Shotokan Tigrisek idén egy kis csapattal érkezett a versenyre, de így is 1 arany, 2 ezüst és 3 bronz éremmel tértek haza.1. hely Gáncs Adrienn kata2. hely Gáncs Dávid Kata és kumite3. hely Gergácz Péter kumite, Halász Kornél kata, Tátrai Dóra kataAz egyesület vezetője, Gáncs Krisztián, a bíráskodás mellett kataban is megmérettette magát de a 4 közé jutásért a későbbi győztes Sándor Imrével szemben (aki a kategória sokszoros bajnoka) alulmaradt, így az 5. helyen végzett. A csapatot Szalai László irányította.A szervezet 3 évente megrendezett világbajnoksága idén Csehországban kerül megrendezésre. Egyesületünk idei verseny és edzésprogramját is úgy állította össze, hogy megszerezze az előírt pontokat és versenyeredményeket és 3 fővel képviselhessük városunkat a válogatottban.