Kézilabda - Változatlan célok Győrben

Szabó András

Öt éve klubelnök

Auer Károly öt éve vezeti az ETO-SZESE NB I/B-s csapatát. Azóta dolgozik azon, hogy a klub megfelelő, stabil háttérrel rendelkezzen, s esetleg idővel újra az élvonalban szerepelhessen. A klubvezető többször elmondta, ez jelenleg nem reális, viszont a lehetőség kapujában rendre ott szeretnének állni.

„Azt gondolom, ehhez gyakorlatilag minden feltétel megvan, van egy kialakult, erős mag, a tavalyi csapatnak gyakorlatilag a kilencvenöt százaléka együtt marad. Szabó András visszavonult, a fiatalok közül pedig Hollós Péter távozik. Visszatér Győrbe Németh Gábor, aki saját nevelésű játékos, s még az élvonalban játszott nálunk. Orosházáról költözik most haza a még mindig csak huszonkilenc éves balkezes játékos, aki pótolhatja Szabó Andrást" – mondta Auer Károly, a győri klub elnöke, aki hozzátette: Fekete Dániel – aki balátlövőként és beállósként egyaránt bevethető – Tatabányáról érkezik, az utánpótlásból pedig az irányító, balszélső Mátés István kerül fel a nagycsapathoz.„Szabó Andráshoz visszatérve, immár volt játékosunk nem szakad el a klubtól, Baraksó László gyúrónk ugyanis nem folytatja a munkát a csapatnál, a masszőri teendőket veszi át Szasza" – folytatta a klub első embere, aki azt is elmondta: továbbra is várják az egyetemre érkező, kézilabdás képzettséggel rendelkező fiatalokat a klubhoz.Auer Károly a közelmúltban rangos feladatot kapott: ő lett az új elnöke a Győr-Moson-Sopron Megyei Kézilabda Szövetségnek. Elődje, dr. Jámbor Attila 25 évig vezette a testületet.„Pár hete a megyei szövetség újult erővel, hozzáértő csapattal és fiatalos lendülettel vágott bele a munkába. Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy ez csak egy kinevezés, feladat és felelősség nélkül. Lesz munkánk bőven, a megyékhez tartozik például a gyerekbajnokságok megszervezése, ahol az NB I-es csapatok, így az Audi-ETO legkisebb kézisei is szerepelnek. Mi rendezzük a megyei felnőtt- és utánpótlás-bajnokságokat, és az egyre népszerűbb strandkézilabda is nagy figyelmet igényel. Tartanunk kell a kapcsolatot az óvodákkal, iskolákkal, önkormányzatokkal, a médiával. Itt is van miben javulni. Az egyik legégetőbb probléma az infrastruktúra feltérképezése. Szeretnénk személyesen megismerni a megye csapatait, minden gondjukkal, bajukkal, s közösen megoldást találni arra, hogyan tudunk előrelépni. Mert azt hangsúlyozom, a fejlődés csakis közös erővel érhető el, viszont nem csodatévők vagyunk, egyik napról a másikra biztosan nem szűnnek meg a problémák. Viszont nyitottságot várunk, hogy mindenről legyen információnk" – mondta el „székfoglalójában" Auer Károly.