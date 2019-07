Kézilabda - U19-es női Eb Győrben: szeretteik előtt nyernének aranyat

Egy nap múlva rajtol az U19-es női kézilabda Európa-bajnokság Győrben, ahol a kontinens tizenhat legjobb korosztályos válogatottja méri össze tudását. A magyar válogatottban pályára léphet az Audi-ETO KC tehetséges irányítója, Pál Tamara is, akit a torna kapcsán kérdeztünk.

„Nagyon jó a hangulat a csapatnál, de erre sosincs panasz. A felkészülésünk rendben halad, bízunk benne, hogy az EB-re élesedik a formánk – kezdte a játékos. – A tavalyi junior-vb-n feladta a leckét az eggyel idősebb korosztály. Hazai pályán bízunk mi is egy hasonló szereplésben. Sokat várunk magunktól. Eddig akármilyen tornán indultunk, legalább a dobogós helyet sikerült megszereznünk, így a saját közönség és a szeretteink előtt most is legalább ebben reménykedünk."

Pál Tamara (fehérben.)

A fiatal játékos szerint nem reménytelen a helyzet, hiszen a sorsoláson nem a legnehezebb csoportba kerültek.

„Ennek ellenére senki ellen nem lehet biztosra menni. A montenegróiak ellen sosem könnyű a meccs fizikálisan. Nagyon kemény csata vár ránk, hiszen a védelemben ütnek-vágnak. Az osztrákok ellen, úgy gondolom, könnyebb dolgunk lehet, de nem szabad lenézni őket sem. A spanyolok ellen viszont hajtós, futós meccsre számítok. Ha sikerülne továbbjutni a csoportból, akkor bízunk benne, hogy jól tudunk kijönni a rájátszásból is, hiszen előtte lesz időnk regenerálódni – folytatta Pál, aki szerint a hazai pálya és közönség is sokat segíthet. – Rajtam a győri felkészülés óta látszik, hogy hazai pályán vagyok, ismerem a teret, a közeget. Nagyon jól érzem magam és úgy gondolom, a többieknek sem lesz nagyon idegen a környezet. Az EYOF-on már játszottunk ebben a csarnokban, reméljük, most is hasonlóan jól szereplünk majd."

A magyar program

Július 11., 18.10 óra: megnyitó, 18.30 óra: Magyarország–Montenegró (tv: Duna World). Július 12., 18.30 óra: Ausztria–Magyarország (tv: M4 Sport). Július 14., 18.30 óra: Magyarország–Spanyol­ország (tv: M4 Sport).

A győri EYOF-ot sikerült megnyernie a magyar válogatottnak az Audi-arénában, s a siker kulcsa most is hasonló lehet, mint két évvel ezelőtt.



„Ami nagyon fontos, ha jól szeretnénk szerepelni, hogy higgadtan kell játszanunk. Ha az ellenfél vezet négy góllal, akkor sem szabad kapkodnunk, ha pedig mi vezetünk, akkor fussanak ők az eredmény után. Nem pánikolhatunk semmilyen szituációban, viszont ha az ellenfél hibázik, azt könyörtelenül ki kell használnunk" – fogalmazott Pál Tamara.



A holnap kezdődő Európa-bajnokság magyar mérkőzéseit a közmédia csatornáin élőben közvetíti.

A napijegyek a csoportmérkőzésekre és a középdöntőkre 500, az elődöntők (július 19.) és a döntő (július 21.) napjára 1000 forintba kerülnek.



Dér Heni is fellép

Az Európa-bajnokságon Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnője, Dér Heni lesz az esemény sztárfellépője. A Megasztár első szériájában szereplő, majd a Sugarloaf frontembereként ismertté vált énekes a július 11-i megnyitón és a július 21-i záró­ceremónián is fellép az Audi-arénában. A holnapi megnyitóra Dér Heni fergeteges show-val készül.