Kézilabda - Ököllel ütötte hátba korábbi edzője a Győri Audi ETO beállósát

A HC Zalau játékosaként többször megfordult a fejében, hogy abbahagyja a kézilabdát, mégis kitartott szeretett sportága mellett. Az átélt borzalmas pillanatokról azonban sokáig nem beszélt, most is nehezére esett felidézni a történteket - írja a fanatik.ro -ra hivatkozva a nemzetisport.hu.

Pintea korábban úgy nyilatkozott , az egyik legnagyobb álma vált valóra azzal, hogy Győrbe szerződött.

„Nagyon szomorú voltam a Zalaunál, és mondtam, hogy távozni szeretnék. Megfenyegetett, ha nem hosszabbítok a klubbal, tönkre fog tenni, ő hozott a kézilabdába, de ő is fog eltávolítani onnan. Szintén a fejemhez vágta, hogy a válogatottságot is neki köszönhetem, mert ő tanított meg játszani. Több éven keresztül nem engedett távozni" mondta Pintea.A román játékos azt is elmondta, hogy szinte soha nem kapott dicséretet korábbi edzőjétől, sőt, még a családját is zaklatta. Tadici-csal ráadásul a román válogatottban is együtt kellett dolgoznia, az interjúban a 2014-es magyar–horvát közös rendezésű Európa-bajnokságról emelt ki egy fájdalmas esetet.„A németekkel játszottuk az első meccset, védekezésben voltam fenn a pályán, amikor az egyik német játékos betalált tíz méterről. Ezután leparancsolt a kispadra, odaült mellém, és ököllel hátba ütött. Egyből könnyek között törtem ki. Megragadta a kezem, és azt kérdezte, miért sírok. Hogyan tudtam volna ezek után folytatni a játékot?˝ - idézi a játékost a cikk.