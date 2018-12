Kézilabda - Jótékonysági licit indult Tóth Gabriella és Borbély Bálint mezére

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club kedden tartja karácsonyi ünnepségét, melyet követően a felnőtt csapat jótékonysági mérkőzésen lép pályára a Kispest ellen. A találkozóra egységesen 1 000 forintért válthatóak belépőjegyek. A bevételből a mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekosztályát és a háromévesen súlyos beteg Bihari Kristóf családját támogatja az MKC.A jótékonyság jegyében most két mezt is licitre bocsájtunk. Szabó Edina és az Érd női kézilabdacsapata – masszőrünk, Tóth Ferenc közbenjárásának köszönhetően - egy Tóth Gabriella mezt ajánlott fel a jó ügy érdekében. Emellett Borbély Bálint, a Vasas labdarúgócsapatának játékosa, Tóth Gabriella párja is felajánlott egy a teljes csapat által aláírt mezt. Az NB II góllövőlistáját vezető Balajti Ádám szignója mellett a mezen megtalálható többek között Birtalan Botond, Szivacski Donát, Talabér Attila és a felajánló Borbély Bálint aláírása is.A mezek kikiáltási ára: egyenként 20 000 forintAz árverés december 18-án, 16 órakor zárul.Licitálni e-mailben és facebookon is lehet. E-mail cím:"Kérjük minden esetben jelezzék, hogy melyik mezre tesznek ajánlatot! A két mezből befolyt összeget fele-fele arányban a kórház gyermekosztálya és Bihari Kristóf családja kapja.Mindenki kedvencének, Tóth Ferinek nagyon köszönjük a segítséget és a közreműködést a mezekkel kapcsolatban.Fogjuk össze a jó ügy érdekében! Ha tehetik, licitáljanak a mezekre" - írta közleményében az MKC.