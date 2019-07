Kézilabda - Győzött az MKC az első felkészülési mérkőzésén

Első felkészülési mérkőzésnek tökéletesen megfelelt ez a mai találkozó és elégedett is vagyok azzal, amit láttam. Kemény fizikai munka közben vagyunk, tehát játékban sokkal többet nem is várhattunk. A fiatal játékosaink közül többen, egy kicsit izgultak, hiszen nem szerepeltek még ennyi néző előtt. Keményen megdolgoztatott minket a Duslo Sala, amely nyíltan és sportszerűen kézilabdázott.

Felkészülési mérkőzésMosonmagyaróvár, UFM Aréna – 500 néző2019. július 19., péntek, 18.30 óra.Játékvezetők: Horváth Péter – Marton BalázsEu-Fire Mosonmagyaróvár:Dányi – Katona 4 (1), Popa 3, Tilinger 2 (1), Horváth B. 2, Hudák 2, Hajtai 5Csere: Fritz (kapus), Bardi 3, De Souza 3 (1), Domokos 1, Holesová, Lancz 5, Szalai Zs. 2, Lázár, ParóczaiVezetőedző: Bognár RóbertHK Slovan Duslo Sala:Furgaláková – Takacová 2, Némethová 7 (3), Rácková, Königová 3, Uslaková 2, Pócsiková 2Ladicsová (kapus), Gajdosová, Spendlová 2, Kurhavová, Janicic 4, Tisajová 1, KisováVezetőedző: Jan PackaHétméteres: MKC 4 / 3 Sala 3 / 3Kiállítás: MKC 10 perc Sala 4 percJó iramban kezdődött el az MKC első nyári felkészülési mérkőzése, amelyen az első percekben tudta tartani a lépést a csapattal a cseh – szlovák bajnokság bronzérmese. Három – három után azonban négy góllal ellépett az MKC és ezt az előnyét az első harminc percben meg is őrizte. A mosonmagyaróvári csapatban gólokkal mutatkoztak be az új igazolások és a nézők örömmel nyugtázták, hogy a gólszerzés terén színesebb az MKC új kerete. A Duslo Sala is sokkal komolyabb játékerőt képviselt, mint tavaly decemberben, és a mozgékonyságával a mérkőzésben tudott maradni. A félidő hajrájában jobban dominált az MKC, de igazán folyamatos játékról még nem lehetett beszélni.A fordulás után is sokat cseréltek, forgatták a csapatokat az edzők és ebből az MKC jött ki jobban. Hét gólosra sikerült növelni az előnyt és a dinamikus, komoly lövőerővel rendelkező Lancz Barbora az első nyílt színű tapsot is megkapta az MKC szurkolóktól. Bognár Róbert visszaküldte a pályára az MKC tapasztalt kézilabdázóit, akik kézben tartották a továbbra is jó ütemű edzőmérkőzést. Az utolsó tíz perc ismét a kísérletezésről szólt, hiszen a még nem teljesen egészséges Holesován kívül mindenki pályára lépett. Néhány pontos támadással és gyors lerohanással a találkozó legvégén sikerült az előnyt is növelni és így végül kilenc góllal győzte le ellenfelét az MKC az első nyári felkészülési mérkőzésen.Bognár Róbert az MKC vezetőedzője: