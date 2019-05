Kézilabda - Győrben készül a magyar női válogatott - fotók

A magyar csapatnak a szokottnál több idő áll rendelkezésére, amit igyekszik hasznosan eltölteni a szakmai stáb, amely már a jövő csapatát is építi.



„Rengeteg időnk volt a felkészülésre, ami hatalmas előny lehet számunkra. Az osztrák nemzeti csapat csak hétfőn állt össze, míg mi már az egész múlt hetet is végigedzhettük. Ez sokat jelent, hiszen sokkal aprólékosabban tudunk dolgozni, sokkal több játékossal tudok foglalkozni" – fogalmazott a dán szakember, aki szerint ilyenkor tudja építeni a jövő csapatát.

„Folyamatosan építkezhetek a jövőre, ami nagyon fontos. Minden alkalommal van egy vagy két új játékos, aki csatlakozik a kerethez, és akikkel csak ezek az alkalmak állnak rendelkezésre a közös munkához" – mondta a szövetségi kapitány.



A rendkívül fiatal keret már nem csak a selejtező párharcra készül. A rendelkezésre álló időben hosszabb távon is tudatosan építkezik Kim Rasmussen.



„Természetesen Ausztriára figyelünk elsődlegesen, de összetett a felkészülésünk, hosszabb távon is gondolkodunk. Ez a rengeteg fiatal játékos is azért van itt, mert szem előtt tartjuk a jövőt is. Jó, hogy ilyen hosszú felkészülési idő áll rendelkezésre, de Ausztriára kell fókuszálnunk.



Hiába készülök előre a Japán rendezésű világbajnokságra, ha elveszítjük az osztrákok elleni párharcot. A szeptemberben induló Európa-bajnoki selejtezőkre még nem is gondoltam, hiszen jelenleg nem lebeghet más mérkőzés a szemünk előtt, csak az osztrákok elleni első találkozó" – folytatta a kapitány.

A keretek közti minőségbeli különbségre is kitért a szakember, aki szerint nem lesz könnyű dolguk a lányoknak nyugati szomszédaink ellen.



„Nem feltétlenül kell a statisztikákat nézni. Úgy gondolom, hogy bővebb a keretünk és remélhetőleg agresszívan, gyorsan fogunk tudni játszani, erőnlétben föléjük növünk. A sportban nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy azt a papírforma alapján várjuk. Megfelelően kell koncentrálnunk és ha ez sikerül, akkor legyőzhetjük Ausztriát, de nem számítok könnyű mérkőzésre – nyilatkozta a szakember, aki szomszédaink fejlődőképességére is kitért. – Az elmúlt másfél évben az osztrákok jó meccseket játszottak a románokkal és legyőzték Oroszországot is. Összességében véve nem könnyű ellenfél Ausztria, de ha kétszer hatvan percig koncentráltan játszunk, akkor nekünk kell a jobb csapatnak lennünk."



A kapitány a korábbi kerethirdetésnél kiemelte, hogy csak olyan játékosokat hív meg, akik mentálisan és fizikálisan százszázalékosan készen állnak. Kovács Anna ezért nem kapott meghívót, hiszen jelezte: jelenleg nem tud megfelelni ennek az elvárásnak.



A magyar válogatott vasárnap 18 órától Grazban játssza első mérkőzését, míg a visszavágó június 5-én, szerdán 18 órától lesz Zalaegerszegen.