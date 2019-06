Kezdetét vette az I. junior torna vb Győrben - videók, fotók

Rendkívül látványos ünnepségen, az országok bemutatását és az eskütételeket követően mondott beszédet a vb fővédnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: Magyarország büszke arra, hogy otthont adhat a sportág első junior torna-világbajnokságának. „A sport szorgalomra, hűségre, tiszteletre, a közösségek tiszteletére tanítja a fiatalokat." A miniszter hozzátette, hogy itt, Magyarországon a sportot stratégiai területnek tartjuk és a jövőbe való legjobb befektetésnek tekintjük.Mellette Borkai Zsolt, Győr polgármestere és Morinari Watanabe, a nemzetközi szövetség (FIG) első embere is részt vett a megnyitón. A torna szövetség elnöke külön megköszönte az ötletet a magyaroknak, valamint a színvonalas rendezést Győrnek és a magyar kormánynak. Beszédében kiemelte, hogy a fiatal sportolóknak szüksége van ilyen versenyre, ahol megmutathatják magukat, és reméli, nagyszerű élmény lesz számukra a megmérettetés.A megnyitón részt vett Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, valamint Keleti Ágnes, Berki Krisztián és Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornászok is. A megnyitó a győri Estrellas Stúdió légtornászainak bemutatójával ért véget.Délelőtt a fiú selejtezők első csoportja állt színpadra, köztük a három magyar versenyzővel, Dobrovitz Ádámmal, Bátori Szabolccsal és Balázs Krisztiánnal. A magyarok az orosz csapattal együtt korláton kezdtek, s három szeren át Balázs Krisztián vezette az egyéni összetett ranglistát, ám lólengésben és gyűrűn is hibázott, így az első selejtezőkör végére visszacsúszott a 14. helyre. Dobrovitz 20., Bátori a 21. helyen fejezte be a csoportot, így összesítésben 148.470 ponttal a 6. helyen végzett csoportjában a magyar együttes. Balázsnak három szeren: korláton, nyújtón és talajon is esélye van a döntőbe jutásra, előbbi kettőn 2., míg talajon a 7. helyről várja az esti eredményhirdetést.

A sport szorgalomra, hűségre, tiszteletre, a közösségek tiszteletére tanítja a fiatalokat, megtanít a tisztességes győzelemre és a vereség elfogadására is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az I. junior torna-világbajnokság ünnepélyes megnyitóján Győrben.A miniszter kiemelte, a magyar kormány minden támogatást megad az ifjúsági sportolóknak és a napi szintű iskolai testnevelés oktatására. "Magyarországon a sportot stratégiai területnek tartjuk. A sportot a jövőbe való legjobb befektetésnek tekintjük, ami egy egészséges, tiszteletreméltó, magabiztos nemzetet eredményez" - fogalmazott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, túlzás nélkül állítható, hogy Magyarország igazi sportnagyhatalom.Emlékeztetett rá, hogy a magyar tornászok 20 olimpiai aranyat nyertek 1932 és 2012 között. Közülük ketten is részt vettek a junior vb szervezésében: Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke kétszeres olimpiai bajnok (1976, Montreal és 1980, Moszkva), Győr polgármestere, Borkai Zsolt szintén lólengésben diadalmaskodott (1988, Szöul)A külügyminiszter kiemelte, sportnagyhatalomként Magyarországnak kötelessége, hogy részt vállaljon nemzetközi sportesemények megszervezésében, az elmúlt két évben Magyarország 225 kiemelt sporteseménynek volt a házigazdája. Idén négy olimpiai sportágban szervez világbajnokságot Magyarország: öttusa, vívás, kajak-kenu és asztalitenisz.Továbbá jövőre házigazdája lesz a labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének, 2022-ben a kézilabda Európa-bajnokságnak és 2023-ban az atlétikai világbajnokságnak - sorolta. Ennek a korosztálynak a sportág történetében először rendeznek világbajnokságot, a kezdeményezés a Magyar Torna Szövetségtől (MATSZ) származik.A vb-n, amelyen 63 ország sportolói indulnak, csütörtökön a férfi selejtezőre, az egyéni összetett döntőre és a csapatfináléra kerül sor, pénteken ugyanez lesz a sorrend a lányoknál. Az utolsó két napon a szerenkénti döntőket rendezik meg.A magyar színeket a fiúknál Balázs Krisztián, Dobrovitz Ádám és Bátori Szabolcs képviseli, a tartalék Kovács Márton lesz. A lányoknál Makovits Mirtill, Szujó Hanna és Szilágyi Nikolett indul, míg tartalékként Szmirnov Anna tagja a keretnek.- Nézze élőben a junior torna világbajnokság győri megnyitóját csütörtökön délelőtt fél 10-től ide kattintva >>