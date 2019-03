Kettlebell - A fertődi Főnix FSE versenyzői Horvátországban - fotók

Az egyesület négy versenyzője mérette meg magát a horvát nyílt bajnokságon: Bősze Evelin, Jaczkó Ákos, Németh Katalin és Zentai József.Bősze Evelin lépett elsőként platformra 16 kg hosszú ciklus félmaraton versenyszámban, és nagyszerű, koncentrált munkával, szépen végigdolgozta a 30 perces versenyszámot. Az összevont súlycsoportban megszerezte a kiváló második helyet.Evelin után, Jaczkó Ákos következett 2x24kg hosszú ciklusban. Ákos komoly versenyrutinnal a háta mögött, ügyesen, erejét beosztva dolgozta végig a 10 percét és 70 ismétléssel megszerezte az aranyérmet.Zentai József folytatta a remek sorozatot két flight-tal később, szintén 2x24kg hosszú ciklusban. A fogyását követő súlycsoportváltás ellenére is sikerült okos taktikával végigdolgoznia a 10 percet és 48 ismétléssel a második helyen zárt.Németh Katalin 2x20kg hosszú ciklusban szerepelt. Ezzel az emberes súllyal ez volt első versenye és még magának is meglepetést okozott azzal, hogy gond nélkül végigdolgozta a 10 percet. 41 ismétléssel az összevont súlycsoportban megszerezte a második helyet.Jaczkó Ákos nem elégedett meg az egy versenyszámmal, még hosszú ciklus félmaratonban is platformra lépett és a kemény munka eredményeként az ő nyakába került a bronzérem. A sikeres nap megkoronázásaként következett a csapatverseny, melyen Magyarország színeiben, három hazai kettlebell klub versenyzőiből összeállított egység (Ambrózi Gábor és Balogh Szandra Cegléd Kettlebell SE, Füredi Tamás Budapest Kettlebell SE, valamint Németh Katalin és Jaczkó Ákos a fertődi Főnix FSE) , remek versenyzéssel, mindent beleadva, megszerezte az első helyet, a szerb és a horvát csapat előtt.