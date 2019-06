Két éven belül az NB I-be jutna az ETO - Már az új játékosokkal együtt kezdték meg a felkészülést

Hétfőn mozgásterjedelem-vizsgálattal és mozgáskoordinációs felméréssel vette kezdetét a WKW ETO FC Győr felkészülése. Kedden már erőnléti foglalkozások is lesznek, míg szerdától az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon is részt vesznek a labdarúgók.„Azoknak a játékosoknak, akiknek biztos volt, hogy velünk kezdik a felkészülést, adtunk feladatokat a szünetre, hogy ne kelljen mindent az elejéről kezdeni. A mostani vizsgálatokon azt néztük meg, milyen hiányosságai vannak a játékosoknak, milyen területeken kell fejleszteni őket, valamint a sérülések megelőzése miatt is fontosak a tesztek eredményei – kezdte Boér Gábor vezetőedző. – A filozófiánkat tekintve korszerű futballt játszó, stabil védekezésre épülő csapatot építünk, természetesen alkalmazkodva a győri futball tradícióihoz. Ezt tiszteletben kell tartani és a dinamikus támadófocit szeretnénk beleszőni a stílusunkba. Folyamatosan építjük a csapat játékát, ami remélem, mihamarabb összeáll, hogy agresszív és direkt futballt tudjunk játszani."Az átigazolásokat tekintve közel végleges keretet alakított ki a vezetőség a felkészülésre.„Ez volt a kérésem és kilencvenöt százalékosnak mondanám a keretünket. Nem tervezünk már nagyon igazolni, de ha akadna egy csiszolatlan gyémánt, lecsapnánk rá – mondta Boér, aki elégedett az új szerzeményekkel. – Minőségi igazolásaink vannak, tudatosan, posztokra igazoltuk a játékosokat ."Az új vezetőedzőt a következő szezon célkitűzéseiről is megkérdeztük: „Mindig úgy éltem és gondolkodtam, hogy amiben elindulok, azt szeretném megnyerni. Nem lennék sportember, ha nem ezt vallanám. A csapat felé mindig van egy szurkolói, egy vezetői és egy szakmai elvárás is. A drukkerek nyilván a feljutást várják el, a vezetők a csapatépítést és a feljutást a lehető leghamarabb. A szakmai rész a kettő ötvözete. Stabil élcsapatot kell építenünk, amire alapozva legkésőbb a második évben el kell érnünk a célunk."