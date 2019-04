Készen áll a bravúrra az MKC

A mai edzést követően végig néztük a csapattal a DKKA elleni mérkőzésünk utolsó tíz percét. Alaposan kielemeztük azokat a hibákat, amelyeket akkor elkövettünk, hiszen lerohanás utáni ziccert és büntetőt is hibáztunk. Ez pedig sorsdöntő volt, mert a hajrá előtt, egy döntetlen eredménnyel ismét felzárkózhattunk volna a hazai csapat mellé. A 23 kapott gólunk száma elfogadható volt, és a kilenc technikai hibánk sem volt sok, de ezekben a döntő pillanatokban rossz döntéseket hoztunk. A dunaújvárosi csapatban pedig, a remekül játszó Szalai Babett mellé, eredményességben felzárkózott Grosch Vivien és Szerkeczés Luca. Nálunk pedig Tilinger Tamara, ilyen szempontból egy kicsit egyedül maradt és így már nem volt esélyünk egy jobb eredményre.



- A mérkőzés közben többször nagyon ideges voltál és szóvá is tettél néhány dolgot a zsűriasztalnál. Szokatlan ez tőled és ezért meg is akarjuk tudni, hogy mi volt az oka?



- Én inkább a csapatommal szeretnék foglalkozni és akkor szó nélkül elfogadom a vereséget, ha hibázunk vagy gyengén játszunk. Most Dunaújvárosban azonban elég furcsa érzéseim voltak, amit talán a legjobban az utolsó másodperc eseményeivel lehet érzékeltetni. Gólt dobtunk még a duda megszólalása előtt vagy talán annak a pillanatában, amit azonban a játékvezetők azonnal érvénytelenítettek. Meg sem kérdezték egymástól, hogy mit gondolnak, pedig annak a gólnak már gyakorlatilag semmi jelentősége sem volt. Én végig ezt a hozzáállást éreztem a csapatunk felé, a két játékvezető részéról a szabálytalanságok és a kiállítások megítélésénél is. Úgy pedig nem könnyű kézilabdázni, ha azt éreztetik velünk, hogy eleve vereségre vagyunk ítélve.



- A bent maradásért harcoló kis csapat besorolás utáni előrelépés valóban nem lesz könnyű, hiszen ennek látjuk, hogy mennyi összetevője van. Hogyan lehet ennek az érdekében a legjobban felhasználni a bajnokságból hátralévő négy mérkőzésünket?



- Ezen a kérdésen nagyon sokat töprengek, mert kísérletezgetés miatt, sem a szurkolóinkat, sem pedig a csapatot nem szeretném megfosztani a győzelem esélyétől. Viszont a jövő évi csapatunk építésével valóban foglalkoznunk kell és így lehetőséget szeretnénk adni azoknak, akikre a későbbiekben is számítunk. Ezért már most szerdán a Vác elleni bajnokin is egy kicsit másként fogjuk forgatni a csapatot. A Duna partiak ellen szükség is lesz erre, mert őket csak akkor tudjuk legyőzni, ha erővel végig bírjuk majd az egész mérkőzést. Szerencsére a napokban megoperált Gyimesi Kittin kívül, mindenki egészséges, tehát Sara Vukcevic is edzett, aki fontos játékos a védekezésünkben. Ez a kis húsvéti pihenés valamint kikapcsolódás pedig érezhetően kellett és jól is jött a csapatnak.



- Nagyon hektikus a bajnokság menetrendje, hiszen most szombat – szerda ritmusban játszunk, de ezt ismét egy hosszabb szünet követi majd. Így pedig nem könnyű felkészíteni a csapatot és előzetes esélyekről beszélni?



- Már több edző kollégával beszélgettünk arról, hogy ez a lebonyolítási rendszer nagyon megnehezíti a munkánkat. Ezért így a bajnokság hajrájában, a szintek, az elvárások beállítása helyett, inkább a napi formának van igazi jelentősége. Megnéztük a Vác – MTK Budapest mérkőzés felvételét és ebből azért kiderült, hogy váci gárda most sebezhető. A decemberi bajnoki találkozónk tanulságait is levontuk és azóta a játékban is sokat fejlődtünk. Nagyon szeretnénk megőrizni a tizedik helyünket a bajnokság végégig és ezért hazai pályán, szerdán bravúrra készülünk!