Kemény Dénes: A vízilabda olimpiai sportág marad, amíg élek

Kemény Dénes

– A Fradi kétesélyes mérkőzést vívott a négybe kerülésért, majd kétesélyes meccset játszott a döntőbe jutásért, aztán a fináléban is egy ki-ki mérkőzésen diadalmaskodott. A magyar csapat nem papírforma sikert érte el, hiszen ha ötödik vagy hatodik lesz, arra azt mondják: az a realitás. Sikerült, meglett az aranyérem, de most már nagyobb lesz a felelőssége a Fradinak, mivel jövőre a BL-győztest fogják a legesélyesebbnek tartani. Kicsit az jut eszemben a tennivalókról, amikor Gullit Van Bastennel megnyerte a Milan bajnoki aranyát vasárnap, kedden már az erősítésekről írt az olasz sportnapilap. Az aranyérmet játékosigazolással ünnepelte a Milan, mert tudták, hogy az a csapat amelyik akkor nyert, jövőre már nem biztos, hogy esélyes lehet. A Fradinál úgy látom, tisztában vannak ezzel. Egyfelől óriási eredmény volt így megnyerni a sorozatot, s ezért le a kalappal, másfelől már nem úgy ugranak majd medencébe a csapat játékosai, hogy nincs nagy tragédia, ha nem nyernek.– A csapatsportokat figyelembe véve a Ferencváros egyértelműen Magyarország vezető klubja lett, hiszen jól szerepel labdarúgásban, kézilabdában, jégkorongban és most már vízilabdában is. Azt pedig azért mindannyian tudjuk, ha a Fradi jó egy sportágban, annak nagyon sokan örülnek az országban. Azt gondolom, a vízilabdának abból a szempontból is fontos siker volt ez a BL-győzelem, mert a Fradi sikere sokkal jobban vonzza a figyelmet a vízilabdára.– Én húsz éve ezt hallgatom. Az biztos hogy, nem tett jót a nemzetközi szövetség létszám csökkentésre vonatkozó (a jelenlegi szabályok szerint az olimpián egy-egy csapat 13 helyett 11 játékost nevezhet egy-egy mérkőzésre, s két játékost tartalékként nevezhet meg – a szerkesztő) szabálymódosítása. Ez rossz irány, mert olyan nehéz helyzetbe hozhatja a csapatokat Tokióban, amit előre nem is tudunk megítélni, majd ott fog kiderülni. Előfordulhat, hogy elfogynak csapatok a mérkőzéseken. Miközben más módosításokkal gyorsítottuk a játékot, több akció van egy-egy meccsen, jó eséllyel nőhet a szabálytalanságok száma is, eközben csökkent a játékosok létszáma. Ha csak egy kapust kellene beírni a tizenegybe, már kezelhetővé válna a súlyos hibák száma, a kipontozódás veszélye. Ami pedig a sportág jövőjét illeti, jobb lett a vízilabdát nézni, bár meglepő számomra, hogy például nemrég Belgrádban a fontos szerb meccseken kívül optimális esetben is csak félház volt a Világligán. Bízom benne, a szurkolók majd észreveszik, mennyivel izgalmasabb, gyorsabb, érdekesebb lett a játék. Igaz, nem vagyok már fiatal, de hiszem, hogy amíg én élek, olimpiai sportág marad a vízilabda.– Azt tudni kell, noha nem mindenhol magas a színvonal, rendkívül elterjedt a vízilabda. Új-Zélandon több igazolt játékos van, mint Magyarországon. Az hogy gyengébbek, egyéb más körülményekből fakad. A férfiaknál kiemelkedő színvonalon játsszák ezt a sportágat az USA-ban, Ausztráliában és persze Európában. Sok-sok országban jól, s több országban gyengébb színvonalon teszik ezt. Azt gondolom, ez más sportágakban is így van. Senkit nem meg bántva, van itthon olyan, akár Győrben is nagyon népszerű sportág, amiről Amerikában lövésük nincs, mi az. Akik azt mondják, belterjes a vízilabda, szerintem inkább irigyek, mint reálisak. Ha lehet hibát találni a vízilabdában, az az, hogy nehéz közvetíteni. Vannak sportágak, amiben tévében sokkal jobban élvezhetők, mint élőben. Aki először lát élőben vízilabdát, elcsodálkozik, mennyivel szórakoztatóbb. Most a produktum, a termék élvezhetőbb lett, s remélem, ez a tévében is látható lesz. Kidolgozás alatt van egy hétkamerás rendszer. A videóbírónak köszönhetően pedig még igazságosabb lett, lesz a játék. A visszanézés csökkenteni fogja a brutalitást, ezáltal még jobban érvényesülhetnek a kimagasló tudású játékosok.– Nagyon nehéz volt az a hat év, mert ahogy ígértem, a vízilabda érdekeit képviseltem. Rendet kellett tartanom, amit betartva folyamatosan ártottam a kluboknak. Ez kicsit olyan, mint ha a rendőröket Győrben a győri lakosok választanák meg, ami után a rendőröknek a győrieket kell megbüntetniük. Egyáltalán nem bántam meg a döntésemet, igaz, azóta is nagyon elfoglalt vagyok. Kásás Zoltánnal a TF szakedzői szakán oktatunk vízilabdát, edzőképzéseket tartok a FINA égisze alatt, mint edzőbizottsági alelnök és az összes fontos nemzetközi értekezleten képviselem a szakmai bizottságot. Évente egyszer-kétszer előfordul, hogy edzést tartok. Megkérnek itt-ott, leggyakrabban Amerikában, ha ott vagyok. Olyankor úgy érzem, ez nagyon jó. Belelkesedek, de nem tudom, hogy mennyire motiválna bármilyen olyan edzői munka, ami nem lenne olyan magas színvonalú, mint amilyet a válogatott mellett végeztem.