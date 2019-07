Kékszalag - A hajók kevesebb mit fele futott be szintidő alatt

A 48 órás szintidő alatt 269 hajó teljesítette az idei Kékszalag Nagydíjat - közölték a verseny szervezői szombaton az MTI-vel.



Az 51. Kékszalagra 561 hajó nevezett, az indulók rendkívül gyenge szélben vitorláztak Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyén a Balatonon. Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára úgy fogalmazott: "az idei Kékszalag a kitartásról és a sportszerűségről szólt".



A győztes, a Petrányi Zoltán kormányozta Racing Django a csütörtök reggeli rajtot követően pénteken éjjel 0:35 perckor ért célba 15:37:04 órás eredménnyel.



Másodikként a Kaiser Kristóf vezette MKB-Extreme Sailing Team (15:53:58), harmadiknak a 13-szoros bajnok Litkey Farkas által irányított Prevital (16:16:10), negyedikként a német Roland Gäbler kormányozta New Black Jack (16:18:46), ötödikként pedig - több katamaránt megelőzve - az egytestű Raffica futott be Király Zsolt vezetésével (16:22:51).



Az első tízbe rajtuk kívül csak katamarán fért. Hatodik lett Váradi Szabó János a Nanushka BMW Wallis-szal (16:23:11), hetedik Vándor Róbert az RSM2-vel (16:23:46), nyolcadik Józsa Márton a Kékszalag időrekordját tartó Opel Fifty-Fiftyvel (16:36:25), kilencedik Büki Gábor a HUN3BOGI-val (16:53:54) és tizedik Földesi Gergely az X40 Grandi e Grossi-val (17:07:39).



A 48 órás határidő lejárta előtt nem sokkal, szombat reggel 8 óra 50 perc 40 másodperckor a Bánrévi Lili kormányozta Sunset futott be utolsóként a versenyen, amelyet a célvonalnál az abszolút győztes Racing Django legénysége pezsgővel várt, és a hajóra átszállva közösen ünnepelték a verseny végét.



A Kékszalag-győztes Petrányi Zoltán és csapata azért döntött úgy, hogy az utolsó szintidőn belül megérkező versenyzőt köszöntik a befutónál, mert fontosnak tartják, hogy a Kékszalag az összes résztvevő hajóról szóljon, ne csak az élmezőnyről.



Győzelmükről szólva a kormányos megjegyezte: a kezdetektől esélyesnek tartották magukat a dobogóra, a verseny pedig "komoly küzdelem volt, méltó ellenfelekkel". A sikert Petrányi Zoltán szerint kiemelkedő széltaktikájuknak, a csapat tudásának, tapasztalatának és kiváló együttműködésének köszönhetik.



A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, melyet először 1934-ben rendeztek meg. Balatonfüredről indulva a több mint 150 kilométeres táv teljesítésére a hajósoknak 48 óra áll rendelkezésre.



A Kékszalag abszolút időrekordját a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty, egy kétárbocos, kéttestű, magyar fejlesztésű hajó tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt ért célba.