Kék séta az autistákért Mosonmagyaróváron - MKC játékosokkal

Az ENSZ 2007-ben döntött arról, hogy április 2. – a az Autizmus Világnapja legyen. Ennek célja, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. A szakemberek szerint Magyarországon is minden 68. gyermeket, felnőttet és családot érinti az autizmus problémája.Mosonmagyaróváron, a Cselley – Házból indult az Autizmus Világnapi Kék Séta, ahol az esemény fővédnöke, dr. Iváncsics János köszöntötte a résztvevőket. Az ünnepi program keretében bemutattuk azt a tíz éves folyamatot, ami 2009 – től vezetett az autizmussal élő gyerekek sportolásához, s eljutott a mai sikerekig, versenyekig.Az erre a napra készülő „Kék Virág" gitár kórus műsora után pedig, a városi ütő együttes dob szavának kíséretében, elindult a séta a Belvárosban. Ezen a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club csapatából, Hajtai Vanessza, Horváth Bernadett és a csapatkapitány Tilinger Tamara vett részt.„Az MKC vezetése, sportolói már nem első alkalommal vettek részt a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány programján – köszönte meg a részvételt Cselovszki Katalin az alapítvány elnöke. Tavaly decemberben ott voltak az Országos Ergométeres versenyen, melyet a sérüléssel élő sportolók számára szerveztünk. A LIONS Club soros elnökeként pedig elmondhatom, hogy támogatták a mi segítő gyűjtésünket is, amikor 2018. novemberében Böjte Csaba Gyergyószentmiklósi Gyermekotthonába vittünk adományt. Nagyon köszönjük, hogy most pedig velünk sétáltak és így a személyes jelenlétükkel segítették ezt a fontos eseményt."