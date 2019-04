Karate: 4 EB kvóta a Castrumnak a karate Európa Bajnokságra

A tavaszi versenyszezon legrangosabb eseménye a Diákolimpia Döntő, melyre az ország kyokushin karatésai a debreceni és várpalotai elődöntőn elért eredményeikkel érkezhettek. E rangos eseményre 17 Castrumos harcos kvalifikálta magát, de a betegségek, és az azonos időpontra eső egyéb táncesemények miatt, csak 13 –an érkeztek.

A legfiatalabbak közt Szántó Ádámot illeti a dicséret, hiszen élete első Diákolimpia döntőjén egymás után győzte le ellenfeleit, és csak a döntő csatában maradt szorosküzdelemben alul. Ádám ezüstérme mellé, Németh Virág, Dobos Béla és Fandák Ajándék bronzérmével gyarapodott a kapuváriak éremtáblája.



Júniusban Prágában lépnek tatamira



Fandák Ajándék az U16-os női kategóriában érdemelte ki a továbbjutást, míg a veszkényi Bán Lili az U20-as női -60 kg-osok közt mérkőzhet majd. Pantelics Bence, pedig az U20-as férfi KATA versenyzőként, illetve a -75 kg-os kategóriában is képviselheti hazánkat az „U16, U18, U20 Shinkyokushin Karate Európa Bajnokságon".



„- Sokat kell tanulniuk, gyakorolniuk a gyerekeknek. Egy ekkor a mezőnyben nem lehet kapkodni, mert könnyen lemaradhatnak a dobogóról. Az élet nem mindig a siker lapjait osztogatja, még akkor sem, ha azt gondoljuk, jó volt a korábbi lapjárás, és mindig minden olajozottan megy majd. Örülök az EB kvótáknak, és bár lehet, hogy furcsa, de annak is, hogy jópáran lemaradtak a dobogóról. Nem mindig a siker viszi előre a versenyzőt. Kell, hogy belekóstoljanak a kudarc keserű ízébe is, hisz tudják mit kell tenni, ha újra a dobogó tetején szeretnének állni.



Az első félévben még vár ránk Litvániában a felnőtt Európa bajnokság, Németországban a KWU Junior EB, majd pedig Győrben az Utánpótlás korúakkal veszünk részt az I.K.O.K.U Világszervezet kontinens viadalán. Szükség van a tapasztalatszerzésre. " – véleményezte Sensei Pantelics Péter Castrumosok szereplését.