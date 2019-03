Karate - Spanyolországból is kupákkal tért haza a Castrum

A Castrum három versenyzővel vett részt a spanyol bajnokságon, és mind hárman kategóriájuk döntőjébe jutottak. Costa Rica, Anglia, Svédország, Svájc és a házigazda Spanyolország mellett Magyarország castrumos harcosai vettek részt a spanyolok EB-kvalifikációs versenyén.Shihan Escalera, a spanyol shinkyokushin karate szervezet vezetőjének meghívására 5 fős delegáció indult Kapuvárról Madridba, hogy Magyarországot képviselve részt vegyen a spanyolok legnagyobb versenyén.A kapuvári gimnazista Csonka Lili a junior -60 kg-os női mezőnyben, előbb test KO-val győzedelmeskedett, majd wazarikkal folytatta tovább a menetelését a dobogóig. A döntőben bírói döntéssel maradt alul fekete öves vetélytársával szemben. Így lett második helyezett.Bán Lili a felnőtt női mezőnyben szintén a döntőig verekedte magát, ahol az összes hosszabbítást követően kissé haza fele “lejtett a pálya", így Lilinek is be kellett érnie az ezüstéremmel.A Széchenyi Egyetem elsőéves hallgatója, Pantelics Bence, az U21 felnőtt -75 kg-os férfi kategóriában osztotta kemény ütéseit, rúgásait. Első küzdelmét test KO-val fejezte be, majd a második küzdelem hosszabbításában combra rúgta le ellenfelét. A döntőbe már kellő adrenalinnal érkezve, teljesítményét tovább fokozta, hogy a küzdelem hajrájában egy baráti spanyol egyesület karatékái tombolva zúgták a RIA! RIA! HUNGÁRIA-t! Bence megtáltosodva ment előre, és bírói döntéssel szerezte meg a spanyol bajnoki címet, már az első két percet követően!- Három versenyzővel, és bizakodva indultunk Madridba. Remek verseny volt nekünk a nemzetközi tapasztalat szerzéshez, az Európa Bajnokságok előtt. Mindkét Lili teljesítményével elégedett vagyok, hisz a döntőben elég szoros küzdelmeket vívtak spanyol ellenfeleikkel. Arra egyáltalán nem számítottam, hogy hallani fogom a RIA! RIA HUNGÁRIÁ-t, de még én is bele borsóztam Bence hajrájába, és utána spanyolok meleg gratulációiiba! Köszönöm a Castrum támogatóinak, és Kapuvár vezetőinek, hogy segítik a gyerekek versenyzését, és kő kemény részesei sikereinknek! – nyilatkozta Pantelics Péter a Castrum elnöke.