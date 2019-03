Karate - Dunaszerdahelyen is a dobogón a Castrum

Aranyérmesek: - Serfőző Lia - Szalai Márk - Görgics Máté - Endrődy Csongor - Kogler Zsófi - Szántó Ádám

Ezüstérmesek: - Horváth Nándor - Kogler Fanni - Mészáros Zalán

Bronzérmesek: - Varga Csanád - Fülöp Levente

A házigazda felvidékieken kívül, Horvátországból, Lengyelországból, Csehországból és Magyarországról érkeztek karatékák. A Castrum ezúttal a „kezdő különítményt" indította a Dunaszerdahelyen, akik 6 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzérmet vívtak ki.Az idei Slovak Kyokushin Karate Openen való szereplés is eredményesen sikerült a kapuvári Castrumnak. Bár a csapat csak a kezdő versenyzőit sorakoztatta fel, a fiatalok a tapasztalatszerzés mellett, érmekkel is hazatérhettek.- Lassan olyan a küzdősport is, mint a labdajátékok. Szinte minden hétvégén tatamikra lépünk, és küzdelmeket vívunk a győzelmekért. A Diákolimpia elődöntőt követően, a gyakorlottabb versenyzők pihenőt kaptak a hétvégén, és ezúttal a fehér és narancs öves karatékákra koncentráltunk. Remekül teljesítettek, és tapasztaltabb Castrumos társaikhoz hasonlóan elszántan küzdöttek, melynek meg is lett a szép eredménye a nap végére. Mivel Pantelics Bence ezúttal nemzetközi bíróként dolgozott a versenyen, ezért a fiatal junior versenyzőnk, Csonka Lili kísérte remekül a munkámat és segítette fiatal csapattársait a dobogóra" – dicsérte szavaival Sensei Pantelics Péter Castrumos gyerekeket.