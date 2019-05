Kapusedzőként tért vissza a magyar válogatotthoz

Balázs Zoltán 2009-ben a szintén válogatott Lódi Tamással és Gyurcsányi Zsolttal együtt igazolt az akkor Duna Takarék ETO néven szereplő győri futsalcsapathoz.



Balázs Zoltán a magyar mellett kétszer a világválogatottban is helyet kapott. Az együttes egyre feljebb lépve nyolc élvonalbeli bajnoki címig s hét kupagyőzelemig menetelt. Legnagyobb sikerét 2018-ban érte el, ekkor bejutott a Bajnokok Ligájának számító UEFA Futsal Cup négyes döntőjébe, vagyis a kontinens legjobb négy csapata közé. A korábban Európa legjobb futsalkapusának választott Balázs Zoltán 2016-ban fejezte be játékos-pályafutását, s lett a klub kapusedzője. A kis- és nagypályás fúziót követően a futsalcsapat megszűnt, Balázs azonban egy ideig a nagypályás ETO alkalmazásában maradt.

„Tavaly márciusban kerestek meg a futsalválogatottól, hogy lenne-e kedvem ott dolgozni. A váltást megbeszéltem az ETO vezetőivel, így végül elfogadtam a felkérést – mondja a kapusedző. – Egy ideig párhuzamosan dolgoztam a klub és a válogatott mellett, ám érthetően nem nézték jó szemmel Győrött, ha több napot a nemzeti csapatnál töltöttem. A győri akadémiának sok kapusa van, sok időt kellett az ETO Parkban töltenem. Volt időszak, amikor alig láttam a családomat. A mi generációnk még egyszerre játszott kis- és nagypályán, s mivel mintegy húsz évig futballoztam, nem volt számomra idegen a kapusedzői munka az ETO-ban. Sikeresebb azonban kispályán voltam, így igazából azt jobban is szeretem, ezért elbúcsúztam a győriektől. A futsalválogatottnál nemrég új stáb alakult, s jólesett, hogy számoltak velem. Idén sok felkészülési mérkőzés vár a megfiatalított keretre, s októberben Olaszországban vívunk majd világbajnoki selejtezőket. A felnőttgárda mellett az U19-es és U21-es csapat kapusainak felkészítése is a feladatom, de a győri és környékbeli tehetségek felfedezése is a munkám része. Kapus- edzőként, a futsalválogatottnál találtam meg a helyem."



Balázs részese volt a Rába ETO egyedülálló sikereinek, átélte Magyarország legjobb futsalcsapatának fénykorát és hanyatlását is. Nem érti, hogyan szűnhetett meg az Európa elitjéig eljutó győri klub.



„Nagyon sajnálom, hogy egy olyan csapat, amely idehaza mindent megnyert és nemzetközi szinten is sikeres volt, erre a sorsra jutott. Volt játékosként, kapusedzőként nagyon elszomorít, s rosszul érint, ami történt. Úgy hallottam, a mostani csapatnál is vannak gondok. Sajnálnám, ha Győr, a sok gyerek futsal nélkül maradna a városban, amely egykor bázisa volt a sportágnak."