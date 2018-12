Jutalomátadás az ápolóknak Hosszú Katinkával Győrben - fotó

A sportoló a gyermekosztályt is meglátogatta, ahol az EuroFleet zrt. játékokat adott át.

Megvédte vb-címét

Az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. negyedik alkalommal osztott ki pénzjutalmat – összesen 1,2 millió forintot – a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 40 legelhivatottabb ápolójának, a „Mindennapok Angyalai" programja keretében, a Hovány Alapítványon keresztül. Csőre Tamás, a cég stratégiai igazgatója kifejtette, az akcióval azt is remélik, más vállalkozások figyelmét is sikerül a területre irányítani. A társaság emellett a kórház kérésére az újszülöttosztályt két szoptatófotellel, az új gyermeksürgősségi osztályt pedig négy pulzoximéterrel támogatta. Hosszú Katinka többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó márkanagykövetként volt az esemény díszvendége.Hosszú Katinka címét megvédve aranyérmet szerzett 400 méter vegyesen a rövidpályás világbajnokság keddi nyitónapján. A 29 éves versenyző a hangcsoui uszodában már pillangón erődemonstrációt tartott, jó egy testhosszal ment el a mezőnytől, ezt az előnyét pedig háton nagyjából megduplázta. Ekkor még világcsúcs-részidőn belül úszott, de a mell után már a képzeletbeli vonal mögött haladt. Félmedencés fórral vágott neki a négy hossz gyorsnak, nem lehetett megszorongatni és hatalmas fölénnyel, 4:21.40 perces idővel győzött. A háromszoros olimpiai bajnok pályafutása 14. vb-elsőségét gyűjtötte be a 25 méteres medencében.