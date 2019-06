Junior torna-vb - Magyar kezdeményezésre magyar rendezés Győrben - videó

Fotó: Bertleff András

Pódiumedzésekkel vette kezdetét a hét elején a junior torna-vb a győri Audi Arénában: kedden a fiúk, szerdán a lányok hangoltak a verseny helyszínén. A magyar válogatottat Makovits Mirtill, Szujó Hanna és Szilágyi Nikolett alkotja a lányoknál, míg tartalékként Szmirnov Anna tagja a keretnek. A fiúknál Balázs Krisztián, Dobrovitz Ádám és Bátori Szabolcs készülhet a sporttörténelmi eseményre, a tartalék Kovács Márton lesz.Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Borkai Zsolt, Győr polgármestere, olimpiai bajnok tornász, valamint Steve Butcher a nemzetközi szövetség (FIG) sportigazgatója köszöntött mindenkit, s tekintett pozitív várakozással a következő négy napra."Győrben nagy hangsúlyt fektetünk az infrastruktúrára, amely szolgálja az ehhez hasonló világversenyeket is, valamint a város gazdag sportéletére. Kiemelt jelentőségű ez az esemény, mert ez az első junior világbajnokság, számomra pedig a torna sportág szeretete miatt is fontos. A magyar és a nemzetközi szövetség jó körülményeket teremtett a versenyhez, bízom benne, hogy sok magyar és külföldi vendég látogat majd ki az arénába, ahol jó versenyt láthatnak majd" – fogalmazott Borkai Zsolt.A FIG sportigazgatója is büszkén beszélt a szervezésről és a rendezvényt körülölelő profi körülményekről."Örülök neki és büszke vagyok rá, hogy Borkai Zsolt polgármester mellett ülhetek, hiszen fiatal tornászként ő volt a példaképem. Győr és a szövetség tökéletesen szervezte meg az eseményt, nyugodt körülményeket teremtett a verseny lebonyolításához. A FIG-nél szeretjük, ha nem a problémákkal kell foglalkoznunk, márpedig itt simán ment minden. Külön köszönet illeti a Magyar Torna Szövetséget, mert nem adták fel a junior világbajnokság ötletét és a kérelmüket végigvitték egészen a rendezésig„ – nyilatkozta elismerően a sportvezető.A sportolók is meg voltak elégedve a körítéssel, s motiválja őket a hazai környezet."Akkor leszek elégedett, ha szép gyakorlatokat tudok bemutatni. Korláton és nyújtón lehetek esélyes a fináléra, de mindenképpen jól szeretnék teljesíteni, s szerintem mindenkinek sokat jelent, hogy hazai pályán versenyezhet„ – mondta Balázs Krisztián, a férfi junior válogatott sportolója. Szujó Hanna gerendán és ugrásban várja a legjobb eredményt, s örül, hogy "a család, a barátok és a hazai szurkolók előtt„ képviselheti hazáját.Csütörtökön és pénteken a verseny hivatalos oldalán átható élőben a győri világbajnokság, míg szombaton és vasárnap az m4sport.hu közvetíti a torna vb-t. Az eseményt továbbá élőben közvetíti a FIG Youtube-csatornája is, míg a tévében felvételről sugároz az M4 Sport.A világbajnokság programja: csütörtök – férfi egyéni selejtező, egyéni összetett döntő, férfi csapatverseny döntő. Péntek: női egyéni selejtező, egyéni összetett döntő, női csapatverseny döntő. Szombat: szerenkénti döntők – férfi talaj, lólengés, gyűrű, illetve női ugrás, felemáskorlát. Vasárnap: szerenkénti döntők – férfi ugrás, korlát, nyújtó, illetve női gerenda, talaj.