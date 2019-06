Junior torna-vb - Magyar kezdeményezésre magyar rendezés Győrben

Egy komoly sikert már a verseny kezdete előtt elkönyvelhet a Magyar Torna Szövetség (MATSZ), amely oroszlánrészt vállalt abban, hogy ennek a korosztálynak a sportág történetében először világbajnokságot rendeznek.



"Hatalmas sportdiplomáciai sikerként könyveljük el, hogy Magyarország otthont adhat a vb-nek, amelyet a nemzetközi szövetség kifejezetten magyar kezdeményezésre írt ki" - nyilatkozta Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke.

Az eseményen 63 ország legjobbjai lépnek szerekhez, a magyar színeket a fiúknál Balázs Krisztián, Dobrovitz Ádám és Bátori Szabolcs képviseli, a tartalék pedig Kovács Márton lesz. A lányoknál Makovits Mirtill, Szujó Hanna és Szilágyi Nikolett indul, míg tartalékként Szmirnov Anna tagja a keretnek.



"Az utóbbi időszakban voltak egészségügyi problémáim, de most jól érzem magam, és jól ment az edzés is. A célom, hogy a lehető legjobban bemutassam a gyakorlataimat" - mondta Balázs Krisztián.



Puskás Jenő szakmai igazgató szerint amelyik nemzetek jók a felnőtt mezőnyben, azok junior korosztályban is jó versenyzőket neveztek, így erős csapattal érkeztek többek között az oroszok, az amerikaiak és a japánok is.

Szujó Hanna elárulta, nagyon jó a hangulat a csapatban, fantasztikus érzés számukra az új szereken edzeni, amelyeket erre a világbajnokságra gyártottak.



"Bízom benne, hogy mindent ki tudok hozni magamból ezen a héten" - fogalmazott.



A Stuttgartban gyártott tornaszerek 15 kamionnal érkeztek Győrbe, és a verseny után magyar tulajdonba kerülnek, azokat egyesületeknek adják használatra.



A világbajnokság programja:



csütörtök:

férfi egyéni selejtező, egyéni összetett döntő, férfi csapatverseny döntő

péntek:

női egyéni selejtező, egyéni összetett döntő, női csapatverseny döntő

szombat:

szerenkénti döntők: férfi talaj, lólengés, gyűrű, illetve női ugrás, felemáskorlát

vasárnap:

szerenkénti döntők: férfi ugrás, korlát, nyújtó, illetve női gerenda, talaj