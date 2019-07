Jól sikerült az ETO főpróbája Itáliában

AC Pisa–WKW ETO FC Győr 1–1 (0–1)

Nemzetközi mérkőzés, Storo, 500 néző. V.: di Novara.



Pisa: Gori (D’Egidio, 46., Reinholds, 69.). – Meroni, Benedetti, Liotti – Belli, Minesso, Gucher, Izzillo (Zammarini, 71.), Lisi – Moscardelli (Marconi, 46.), Masucci (Pesenti, 46.). Vezetőedző: Luca D’Angelo.



ETO: Horváth T. (Gyurákovics, 65.) – Kovács, Vukaszovics, Dvorschák (Tar, 79.), Vári – Charizopulos, Vaskeba (Horváth Z., 59.) – Bagi (Domonkos, 79.), Szánthó, Szimcsó – Andrics (Gránicz, 79.). Vezetőedző: Boér Gábor.



Gsz.: Marconi (78.), ill. Vaskeba (15.).



Az ETO szerezte meg a vezetést a 15. percben. Szimcsó futott el a balszélen, a középre adását Andrics tálalta Vaskeba elé, aki a kapus mellett elvitte a labdát és a hálóba lőtt. 0–1.



Boér Gábor: – Egy kicsit sajnálom, hogy nem hagytak bennünket nyerni. Az öltözőben megdicsértem a fiúkat, mert egy jó iramú mérkőzésen remekül küzdöttek, helyenként jól is játszottak. Sok párharcot megnyertek, még ha ezek egy részét el is vették tőlük. A befejezéseknél néha hiányzott a frissesség, de ennek most nem is volt itt az ideje. Úgy csináltuk végig a felkészülést, hogy folyamatosan fejlődjünk, ezt megvalósítottuk. Innentől kezdve már tétre megy a játék.