Jégkorong Magyar Kupa - Hazai pályán diadalmaskodott a Fehérvár

A Fehérvár nyerte meg a jégkorong Magyar Kupát, mivel a keddi fináléban hazai pályán 6-3-ra legyőzte a MAC Újbuda együttesét.



A fővárosi együttes indította határozottabban a találkozót, Dansereau Keegan révén már 56 másodperc elteltével vezetést szerzett, és ezt követően is többször veszélyeztetett. A kissé visszafogottan kezdő fehérváriak Stipsicz Bence találatával a harmad végéhez közeledve egyenlítettek.



A második húsz perc is gyors fővárosi góllal indult, John David Negrin 51 másodperc után távolról szerzett újra vezetést. Ezúttal azonban rövidebb ideig tartott a MAC előnye: Anze Kuralt alig egy perc múltán válaszolt egy megpattanó korongból. A szlovák élvonalban érdekelt újbudai gárda azonban nem hagyta annyiban, Dansereau higgadtan újra villant, a Fehérvár pedig Erdély Csanád közeli lövésével harmadszor is egyenlített. Sőt, emberelőnyben Kuralt először szerzett előnyt az osztrák ligában (EBEL) szereplő Fehérvárnak, amelyben Sárpátki Tamás egy fővárosi korongeladás után kettőre növelte a különbséget (5-3). A hat gólt hozó második harmad verekedéssel ért véget.



Ennek nyomán a zárófelvonást négy a négy ellen kezdték a felek, ám ebben a periódusban nem esett találat, a Fehérvár higgadt játékával igyekezett tartani a különbséget, a 2017-ben győztes MAC pedig gólszerzési kényszerben játszott. A végső dudaszó előtt 38 másodperccel Kuralt üres kapura megszerezte harmadik találatát, a jeget pedig ellepték az ünneplő székesfehérvári szurkolók bedobott sapkái: a Fehérvár AV19 2016 után először, összességében pedig 11-edszer szerezte meg a trófeát.



Magyar Kupa:

döntő, Székesfehérvár:

Fehérvár AV19-MAC Újbuda 6-3 (1-1, 4-2, 1-0)



gólszerzők: Stipsicz (17.), Kuralt (23., 29., 60.), Erdély (26.), Sárpátki (32.), illetve Dansereau (1., 24.), Negrin (21.)



korábban:

bronzmérkőzés, Miskolc:

FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

gólszerzők: Tóth (16.), Switzer (36.), Dósa (59.)