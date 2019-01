Itt egy lehetséges ok a kézi-vb sérüléshullámára

Balogh Zsolt bokasérülés miatt dőlt ki a sorból Katar ellen,

Jamali Iman térdszalag-szakadást szenvedett Egyiptom ellen,

Ancsin Gábor könyöke ugyancsak ezen a meccsen ment szét,

Bodó Richárd bokája pedig a svédektől elszenvedett vereség alkalmával sérült meg.

A német-dán rendezésű világbajnokság csoportköre alatt csak a magyar csapatból négyen estek már ki:Mindezt balszerencseként emlegeti a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a stúdióban ülő szakértők is, holott az ellenfeleknél is feltűnően sok a sérülés. A jelenség túlmutat a küzdelem hevességén és a balszerencsén -Arról már korábban is lehetett hallani, hogy a feszített versenytempót eleve szeretnék megváltoztatni az edzők, mert kizsigereli a játékosokat. Ugyanakkor létezik egy másik feltételezés is, miszerinta sok sérülés oka a vb-n használt pályaborítás, emiatt dőlnek ki sorban a kézilabdázók.Az IHF, valamint az EHF versenyszabályzata szerint a valamennyi általuk rendezett eseményen (vb-k, Eb-k, Bajnokok Ligája-döntő többek közt) a francia Gerflor Taraflex cég által szállított borítással kell lefedni a pályát.A tapasztalat azt mutatja, hogy a játékosok cipője bizonyos talajfogásoknál, dinamikus irányváltásoknál – ezekből van bőven egy-egy éles kézilabdameccsen –„agresszívebben" tapad a hagyományos borításokhoz képest. Ez pedig az amúgy is sérülésveszélyes kontaktsportban tovább növeli a különböző térd-, boka-, és izomsérülések esélyét.