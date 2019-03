Ismét Olivier Tauma lett Fucsovics Márton edzője

A már korábban is közreműködő francia Olivier Tauma lett a férfi tenisz-világranglista 36. helyén álló Fucsovics Márton edzője."Amikor elkezdtem edzőt keresni, akkor fontos szempont volt, hogy legalább húsz versenyre el tudjon jönni velem egy szezonban. A megfelelő személy keresésekor fontos volt a bizalom, hogy ne csak szakmailag, de emberileg is jól működjünk együtt" - írta csütörtökön Facebook-oldalán a magyar játékos. "Több jelölttel is beszélgettem, az Octagon sportügynökség is próbált segíteni. Jó érzés volt tapasztalni, hogy sokan szeretnének velem dolgozni. Mindent mérlegelve végül a korábbi edzőmmel állapodtam meg. Mindig jól dolgoztunk együtt, sikeresek voltunk. Emberileg és szakmailag is közel állunk egymáshoz, hiszem, hogy vele sikerül tovább fejlődnöm, és segít elérni a céljaimat. Olivier Tauma tehát az új edzőm, aki egyébként is csatlakozott volna a csapatomhoz, de így most csak velem fog foglalkozni" - közölte a 27 éves teniszező.Fucsovics hozzátette, egyelőre a wimbledoni bajnokság végéig állapodtak meg, de mindketten hosszabb távra tervezik az együttműködést.A nyíregyházi teniszező korábban évekig dolgozott a nizzai akadémián a 45 éves Taumával, aki februárban került vissza az edzői stábjába.Fucsovics - aki legközelebb az április 15-én kezdődő monte-carlói tornán versenyez - március elején jelentette be, hogy befejezte a közös munkát Sávolt Attilával, akivel három évet dolgozott együtt.