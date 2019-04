Ismét hazai győzelmek a győri regattán - fotók

Idén tovább bővült a mezőny, hiszen az oxfordi egyetem látogatásának hírére több felsőoktatási intézmény is megmozdult, ahol hagyománya van az evezésnek.A Mosoni-Dunán hétfőn az április 10. óta Győrben készülő Oxford Balliol College – mely ezzel a viadallal zárta le edzőtáborát – és a házigazda mellett Csehországból a brnói és a pardubicei, hazánkból pedig a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állított ki egységeket.A versenyen megismétlődött a tavalyi végeredmény, a lányoknál és a fiúknál is a győri siker született. Győzött a Bíró Kata, Sönfeld Júlia, Gagyi Barbara, Lakó Szandra és Majsa Klaudia kormányos alkotta egység, s szintén első lett – nagy fölénnyel, több mint egy hajóhosszal – a Lovass Márk, Porubszky Norbert, Bakaity Attila, ifj. Lacsik Péter, Fiala Balázs, Szigeti Roland, Szabó Bence, Szlovák Rajmund, valamint Vajnorák Martin kormányos alkotta hajó.Szigeti Roland, aki gőzerővel készül arra, hogy kvótát szerezzen a tokiói olimpiára, így értékelt a futam után:

Azt gondolom, nem volt ez rossz verseny, tavaly sokkal szelesebb volt az idő, de most összességében ideális volt az evezéshez. Örülünk, hogy megint nyerni tudtunk"

– fogalmazott a magyar bajnok evezős.A Széchenyi-egyetem részéről dr. Földesi Péter rektor és dr. Lukács Eszter nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes is ott volt a Kálóczy téri evezőstelepen.Utóbbi elmondta: nagyon fontos az egyetem szempontjából egy ilyen esemény.

Egy ilyen rendezvény sokat segít abban, hogy az intézményünk nemzetközi hírét erősítsük. Jelenleg hét angol nyelvű szak mellett hetvenhat magyar nyelven folyik, a jövőben huszonnégyre szeretnénk bővíteni az angol nyelvű szakok számát. Emellett azt is kiemelten kezeljük, hogy olyan nagy hírű egyetemek, mint az oxfordi nemcsak a sport, hanem esetleg a tanulás terén is lehetőséget lássanak a győri egyetemben, hiszen a magas szintű oktatást sokkal kedvezőbb anyagi lehetőségek mellett lehet igénybe venni. Ezért is kiemelt projekt számunkra a második győri regatta"

– mondta dr. Lukács Eszter.Papp Oszkár, a GYAC evezősszakosztályának vezetője is elégedett volt a verseny után:

Az, hogy az oxfordiak visszatértek, nagy szó, az még nagyobb, hogy más egyetemek is fantáziát láttak ebben. Nem állunk le, szeretnénk a jövőben még inkább kiszélesíteni a versenyt, bízunk benne, lesznek még újabb csatlakozó egyetemek a regattához."