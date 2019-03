Indul a Forma-1! Szujó Zoltán: az autókat is hagyjuk majd beszélni

Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett

– Azt gondolom, a Ferrari megint nagyon jó autót épített. Kint jártam a barcelonai tesztpályán, a helyszínen figyeltem a járművek viselkedését, és majdhogynem kétségtelen a számomra, hogy a legjobb autó az övék volt a teszteken. Persze, a Forma–1 már régóta nemcsak arról szól, hogy ki tudja összerakni márciusra a legjobb versenyautót, hanem arról, ki milyen ütemben tud fejleszteni és miként talál meg olyan megoldásokat, tartalékokat a járműben, amik aztán sikerhez vezethetnek, de szerintem a szezon első felében a Ferrari talán még előnyben is lehet a Mercedeshez képest. Az egyik legnagyobb kérdés számomra pont az, hogyan szerepel majd Charles Leclerc a Ferrarival, mert az biztos, hogy a fiatal monacói pilóta óriási tehetség. Talán Sebastian Vettelnek is arra van szüksége, hogy egy kicsit kirángassák a komfortzónájából; nagyon érdekes csapaton belüli dinamika lehet majd az olasz istállónál, érdemes lesz figyelni.– Ismerve a kapacitásukat, a csapat mérnöki tudását, benne van a pakliban. Ugyanakkor inkább azt mondanám, hogy nem kettő, hanem talán másfél autó lehet. Építettek egy alapautót, illetve egy olyasmit, ami bizonyos pályákra való. Az tény, hogy ezek az F1-es járművek a maguk teljességében működnek egy nagy aerodinamikai egységként, és lehet, hogy van egy-két olyan jó megoldás, amit szerintem a Mercedes át sem vehetne, mert egész egyszerűen nem illeszkedik az autó tervezési filozófiájához, de azt simán kinézem a csapatból, hogy "A" és "B" autóval készülnek a különböző pályákra.– Három érdekességet emelnék ki. Az egyik, hogy mára odáig fejlődött a szimulációs technológia, hogy gyakorlatilag teljesen kész autókkal jönnek a csapatok a tesztelésre. Mostanra szinte teljesen eltűnt az a jelenség, amikor két-három kör után megálltak a frissen épített prototípusok és akkor folytatódott a tesztelés, miután levontatták őket a pályáról. Most, miután "kicsomagolják a dobozból", azonnal működnek az autók, és nyolcvan, de akár száz kört is megtesznek. A másik, hogy érezhetően, tapinthatóan nagy volt a feszültség. Ez persze nem újdonság, mert nagyon kevés tesztelési lehetőség áll rendelkezésre, mindössze kétszer négy nap a szezon előtt. Korábban gyakorlatilag korlátlanul tesztelhettek azok a csapatok, amik ezt megengedhették maguknak, most pedig másodpercre pontosan beosztott időrend szerint gyakoroltak és keresgélték a legjobb beállításokat, gyűjtötték az adatokat az autókról. A harmadik, ami nagyon szembetűnő volt, az az, hogy mennyire sok, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által delegált szakember volt a helyszínen, pedig a teszteken még nem kell különböző technikai szabályoknak megfelelnie az autóknak. Így számomra ez egyértelműen azt jelenti, hogy idén sokkal szigorúbb ellenőrzések lesznek olyan dolgokban, amit mi nem is feltétlenül látunk szabad szemmel, hanem például az üzemanyagrendszerrel, az energia-visszanyerő rendszerrel kapcsolatosak.– Megkérdeztem a pilótákat Barcelonában, és egyelőre megoszlanak erről a vélemények. Kevin Magnussen a Haas dán versenyzője azt mondta, hogy egyértelműen jobb lett a helyzet: kipróbálta szélárnyékban az autózást és sokkal könnyebb követni a másikat. Sebastian Vettel azonban nagyon árulkodóan csak mosolygott, és azt mondta, hogy egyelőre nem igazán látja ennek a hatását. Szerintem az első három-négy futam után láthatjuk majd, hogy könnyebb lett-e előzni.– A Forma–1-et irányító Liberty Media központjában járhattam januárban, ahol szó esett a közvetítések változásairól is. Idén forradalmi újítások nem lesznek, inkább a tavaly bevezetett rengeteg újdonság finomhangolása várható. Még inkább szeretnék láthatóvá tenni az autóversenyzés fizikáját, jobban megjeleníteni az egy-egy versenyhelyzetet eldöntő különbségeket, adatokkal alátámasztva. A történetmesélésre további hangsúlyt fektetnek majd, hétvégéről hétvégére sztorikat, érdekességeket osztanak meg, természetesen az M4 Sport képernyőjén is látható lesz mindez. A sportcsatornán mindenről igyekszünk beszámolni egy Forma–1-es hétvégén, lehetőség szerint élőben, beleértve a pénteki szabadedzéseket is. Helyszíni riportereink az események sűrűjéből, mind a huszonegy futamról jelentkeznek majd, Wéber Gábor kollégámmal a magyar nagydíj mellett a spanyol és az olasz versenyről is a helyszínről közvetítünk. Mindemellett tudósítunk az F3-as bajnokságról, illetve az F1 közvetlen előszobáját jelentő F2-es világbajnoki sorozatról, amiben most egy bizonyos Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok fia is szerencsét próbál majd, érdemes lesz tehát figyelni minket.– Ez lesz a hetedik év, és azt hiszem, alábecsültem, ehhez sokkal több idő kell. De úgy gondolom, Wéber Gáborral összeszokott párost alkotunk, ami nem jelenti azt, hogy néha nem vágunk egymás szavába – ígérem, ezen igyekszünk változtatni –, mindketten szeretünk beszélni. (Nevet.) Még mindig keresgélem ezt a hangot, talán közelebb vagyok már megfejtéshez, de messze van cél. Minden közvetítésemben találok valamit utólag, amit lehetett volna jobban csinálni, de abban bízom, hogy addig jó, amíg ez az érzés megvan. Igyekszem továbbra is felkészülten beülni a közvetítésekre, és egy picit talán többet hagyni az autókat is beszélni, mert a Forma–1-nek, most megint jó a hangja. Amikor bevezették a turbómotorokat, sokan kritizálták, hogy elment az autók hangja, és így nem annyira izgalmas nézni sem, most meglehetősen hangosak megint.– Nem feltétlen mennék favorithoz. Azt hiszem, hogy például a Torro Rossónál most remek a hangulat, sikerült egy nagyon jó autót építeni, én akár még meglepetéseredményre is számítok tőlük. Illetve szívesen lennék az Alfa Romeónál Kimi Räikkönen csapattársa. Rég láttam már ennyire kisimult, lelazult és motivált Räikkönent, nagyon jó formában van, kíváncsi leszek a teljesítményére. A finn pilóta a versenyzés öröméért van ott, nagyon jól megértik egymást a szerelőivel, rendkívül jól érzi magát egy kisebb csapatnál, ahol tényleg ott van még az elhivatottság és a versenyzés iránti szenvedély. Arról nem is beszélve, hogy az Alfa Romeónál szoros együttműködésben dolgoznak a Ferrarival, idei Ferrari-motorral versenyeznek, így még akár ők is odaérhetnek egyszer-egyszer a nagyok környékére.