Hosszabbít Győrben a válogatott kapus Kiss Éva

Győrben újabb kulcsjátékos döntött a folytatás mellett a következő szezonra nézve. A Győri Audi ETO KC hálóőre, Kiss Éva fantasztikus évet tud háta mögött. Remek formában védett egész szezon során. A Magyar Kupa győzelmet követően 2018 májusában egy örökké emlékezetes védéssel az utolsó másodpercekben döntő szerepe volt a Győri Audi ETO KC negyedik Bajnokok Ligája aranyérmének megszerzésében, bajnoki címet is ünnepelhetett, valamint az Európa-bajnokság során remek teljesítménnyel gyakran főszerepet játszott a magyar női kézilabda válogatott mérkőzésein is. Nem véletlen, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége neki ítélte meg a 2018-as év női kézilabda kapusa megtisztelő címet.„Fantasztikus teljesítménnyel kápráztatott el minket Kiss Éva az elmúlt szezon során is. Nem volt kérdés, hogy újfent szerződést kínáljunk neki. Nem árulok el nagy titkot, hamar sikerült megegyeznünk. Örülök, hogy elfogadta ajánlatunkat és újabb egy évig a győri színekben versenyez majd. A csapatnak szüksége van egy ilyen rutinos hálóőrre." – nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök.„Jól érzem magam Győrben, és valóban jól sikerült a tavalyi évem a csapattal és a válogatottal is. Sikerült gyorsan megegyezni a klubbal, örülök hogy továbbra is a Győri Audi ETO KC-ban szerepelhetek. Minden évben komoly célokat tűz ki elénk a klubvezetés, szeretném ha nem csak idén, de jövőre is eredményesek lehetnénk. Minden adott a sikerhez, így nekünk már „csak" a kézilabdára kell koncentrálnunk." – mondta Kiss Éva.A rutinos hálóőr 2015 nyarán szerződött a Győri Audi ETO KC csapatához. Az azóta eltelt időben két alkalommal emelhette magasba a Bajnokok Ligája trófeáját, egy alkalommal ezüstérmet szerezett a sorozatban. Háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa győztes zöld-fehér mezben.