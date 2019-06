Hosszabb mint zöld: fociról, ETO-ról, Győrről és a szurkolókról ír a blogger

Nagy Domonkos: Bízom benne, hogy nyártól nekem is könnyebb dolgom lesz a Hosszabb mint zöldben. Fotó: Mészáros Mátyás

– Amikor 2015-ben tönkrement az ETO, akkor indítottam a Százharmincezren az ETO-ért internetes csoportot. Bár a címet Győr lakosságának számából vettem, tudtam, hogy ez túlzó, sajnos közel sem szeretik ennyien a klubot a városban – mondja a 48 éves Nagy Domonkos, aki a végzettségét tekintve közgazdász, napjainkban pedig kockázatelemző egy banknál. – Abban a helyzetben azonban úgy tűnt, kialakul egyfajta összefogás az ETO megmentése ürügyén. Az első NB III-as mérkőzésre a Csorna ellen ki is mentünk háromezer-ötszázan, aztán a kezdeti nekibuzdulás gyorsan alábbhagyott. A győriek nem igazán álltak ki az ETO mellett és ez napjainkra sem változott igazán.Nagy Domonkosnak a futball a mindene, játékvezető-vizsgája is van. Korábban ifistaként a GYÁÉV-ben kézilabdázott, fociban pedig a kispályáig jutott.– Édesapám fiatalon nagy rajongó volt, aki kisebb kihagyás után 1982-ben kezdett el újra ETO-meccsre járni, engem két év múlva vitt ki magával először. Azóta kisebb megszakításoktól eltekintve napjainkig magam is bérletes szurkoló vagyok. Kilenc- és hétéves lányaimnak is van bérletük, de bevallom, ők még nincsenek velem mindig ott a lelátón. A legnagyobb szünetet az jelentette számomra, amikor Miskolcon jártam egyetemre, abban az időszakban a DVTK mérkőzéseit látogattam. Ott teljesen más a hangulat, az emberek jobban magukénak érzik azt a klubot. Ennek nyilván szociológiai háttere is van, de más attitűdök is befolyásolják. Borsodban szerintem inkább szívemberek élnek, nálunk sokkal racionálisabb a gondolkodás. És a sportágakat tekintve Győrben nagyobb a kínálat.Amióta az ETO labdarúgócsapatát kizárták az NB I-ből és alacsonyabb ligákban szerepel, a győri női kézilabda-mérkőzések iránti érdeklődés jócskán meghaladja a futballét.– Én úgy látom, a női kézilabda napjainkban inkább egy színházhoz hasonlít. Ott jobbára kényelmes nézők vannak, mintsem szurkolók. A csarnokba nem esik be az eső, és mivel a csapat mindig nyer, könnyű azonosulni a győztessel. Divat ott lenni – folytatja a drukker. – A győri emberek nagy része mindig oda megy, ahol siker van. Mifelénk – kevés kivételtől eltekintve – a klubhűség sokszor csak szavakban fontos fogalom. Futballban a nehéz időkben kevesen tartottak ki az ETO mellett és biztos vagyok benne, hogy ha egyszer visszajutunk az NB I-be, a tartós középmezőnyt ott sem fogadják el hosszú távon a szurkolók. A csapat, a játék megítélésében sokaknak még mindig a több évtizeddel ezelőtti Verebeskorszak a mérce. Az a korszak áldás és átok egyszerre. A fiatalabb korosztályoknak elsősorban a ´97/98-as csapat menetelése ugrik be. Ebben játszott az unokaöcsém, Lakos Pali is.Győrben 1960-tól 2015-ig megszakítás nélkül volt első osztályú labdarúgás bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel, nemzetközi mérkőzésekkel. Érthető, ha a szurkolók újra várják ezt az időszakot.– Kettős érzés van bennem ezzel kapcsolatban – említi Nagy Domonkos. – Egyrészt jó lenne, ha az ETO minél hamarabb visszakerülne az NB I-be, másrészt jobban örülnék, ha az egy tizenhat csapatos első osztály lenne és nem a jelenlegi tizenkettő, a kiválasztottaké. Egy erős NB II-es élcsapat olyan nosztalgia-ellenfelekkel, mint például a Vasas, az MTK, a Haladás, a Békéscsaba vagy a Siófok, is lehet legalább olyan vonzó, mint a mostani első liga. Még azt tenném hozzá: a város lakossága időről időre cserélődik, ez sem segíti az ETO iránti elkötelezettséget.Nagy Domonkos régóta rengeteget olvas és néhány esztendeje megízlelte az írás örömét is. A focival, az ETO-val kapcsolatos gondolatait folyamatosan megosztja Hosszabb mint zöld című blogjában.– Három éve indítottam útjára a blogot, elsősorban saját kedvtelésből – említi a szerző.– Annak nem láttam semmi értelmét, hogy úgy vagy olyasmit írjak, amit másutt is megtalálnak a téma iránt érdeklődők. Később azt láttam, hogy igény van arra, amit csinálok, legalábbis a netes statisztikák erről árulkodnak. Örülök, hogy a klubszeretet kiviláglik az írásaimból, de ez nem jelenti azt, hogy kritika nélkül szemlélem mindazt, ami a klubnál történik. Azt gondolom, többnyire a vezetők is megértik: olykor az ETO-ért haragszom, nem ellene. És természetesen bízom benne, hogy nyártól valóban új fejezet kezdődik a klub életében, mert így nekem is könnyebb dolgom lesz a Hosszabb mint zöldben.