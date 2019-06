Hivatalos: Győrt és Pannonhalmát is érinti jövőre a Giro d'Italia

fővárosi időfutam után Budapest-Győr és Székesfehérvár-Nagykanizsa szakaszokkal folytatódik a jövő évi Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny. A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott csütörtöki sajtótájékoztatón ismertetett útvonal alapján az első szakasz 2020. május 9-én, szombaton egy 9,5 kilométeres budapesti időfutam lesz, amely a Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad, érinti a Parlamentet, majd a Dunán át a Clark Ádám téren keresztül a Várban zárul.A második etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol, majd a Pilisen átkelve a Dunakanyarban haladva Esztergomon és Pannonhalmán át Győrben ér véget a 193 kilométeres táv. A harmadik, 197 kilométeres szakasz Székesfehérváron kezdődik, a Balatont Balatonfürednél éri el, aztán a Tihanyi-félszigetről Keszthelyen át halad a nagykanizsai befutóig.Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, az olasz körversenyt akár napi 3-400 ezer szurkoló nézi az utak mentén, míg a televízióban meg lehet mutatnia világnak Magyarország látványosságait, tájait és műemlékeit. "Remélem, jövőre itt is több százezer ember kinn áll az út mentén boldogan, és évek múltán is büszkén emlékszik vissza, hogy látta a Giro díItaliát" - fogalmazott Révész, aki egyben a szervezőbizottság vezetője is.Kiemelte, hogy a Giro fókuszba helyezi a sportágat Magyarországon, segíti a hazai kerékpározás térnyerését, elfogadottságát. Hozzátette: bízik benne, hogy a fiatal és tehetséges generáció tagjai közül Peák Barnabás, Valter Attila vagy Dina Márton a mezőnnyel tekerhet az útvonalon, amelyet szerinte a jövő évi Giro legszebb szakaszai közé sorolnak majd. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kerékpársport történetében mérföldkőnek számít a Giro magyarországi rajtja, amely a világ egyik legnézettebb, legjelentősebb és legnépszerűbb sporteseménye.Jelezte, viadalhoz kapcsolódó szervezési feladatok nem átlagosak, de a magyar rendezési képesség is kiemelkedő. Leszögezte, az idelátogatók és a tv-nézők nemcsak évek, de évtizedek múltán is emlékezni fognak a nagy rajtra, és "szerte a világban elviszik Magyarország jó hírét". Mauro Vegni, a Giro díItalia versenyigazgatója felidézte: az elmúlt években Dublinban, Amszterdamban és Jeruzsálemben városi egyéni időfutamot rendeztek, a bevált módszert folytatták idén Bolognában, és a budapesti Grande Partenza nyitó akkordja is ez lesz.Kiemelte, az időfutam-specialistáknak kedvező rövid táv utolsó másfél kilométere 4 százalékos emelkedővel zárul. Így már ezen kioszthatják a legjobb hegyi menőt illető kék trikót az összetett elsőt illető rózsaszín, a sprinterek pontversenyében első ciklámen és a legjobb fiatalt illető fehér trikó mellett. Kifejtette, a második, enyhén dombos szakasz csodálatos tájakon vezet, s bár 23 kilométerrel a cél előtt érinti a pannonhalmi Apátságot, ezzel együtt is a sprintereknek kedvez majd várhatóan.Szintén sík etap lesz a harmadik, ahol ugyancsak mezőnyhajrá várható, s szintén remek országimázsnövelőnek nevezte. Paolo Bellino, a Giro díItalia-t szervező RCS Sport igazgatója kiemelte: több mint 200 országban évről évre mintegy 800 millió tv-néző követi a viadalt. Mint mondta, a Giro kétféle örökséget hagy maga után: egyrészt az ország kiállhat a világ elé és megmutathatja magát, másrészt az olasz körverseny által elvetett magból új kerékpáros generáció születhet, amelyből a jövő nagy versenyzői nőhetnek ki.Tarlós István főpolgármester levelében kiemelte: a főváros valódi nagyhatalom sportversenyek rendezésében, és kiváló tömegsportrendezvények házigazdájaként is ismert. Szilasi László, a 2020-as magyar Giro-projekt szakmai vezetője az MTI-nek elmondta, a nagykanizsai befutó utáni lesz az olasz körverseny történetének legnehezebb transzfere. Először fordul elő ugyanis az, hogy külföldi helyszín után másnap Olaszországban megy tovább a verseny. Ezúttal kedden már Szicíliában állnak rajthoz a kerekesek.A sármelléki reptérről hétfőn este két charterjárat és egy cargo-repülőgép szállítja a karavánt Szicíliába, míg a csapatok a versenyzéshez nélkülözhetetlen egy-egy buszt, kamiont és autókat már eleve oda küldik, hiszen ennyi idő alatt Magyarországról nem lehetne ennyi járművet átszállítani. Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb tavaly, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.