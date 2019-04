"Hihetetlen volt az egész" - első Forma-1-es tesztjéről mesélt Mick Schumacher

Csodálatosnak nevezte első hivatalos Forma-1-es tesztjét Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, aki kedden a Ferrari istálló egyik idei versenyautójával rótta a köröket a múlt hétvégi Bahreini Nagydíj helyszínén, Szahírban.



A 20 éves pilóta, aki ebben a szezonban az F1 közvetlen előszobájának tartott Forma-2-ben versenyez, január óta tagja a Ferrari utánpótlás-akadémiájának, ennek köszönhetően vezethette a maranellóiak autóját, szerdán pedig a partneristálló, az Alfa Romeo F1-es kocsiját teszteli.



"Csodálatos volt, nagyon jól éreztem magam, de ez is volt a cél, ki akartam élvezni minden pillanatát, és 100 százalékban ezt is tettem" - nyilatkozta a tavalyi Forma-3-as Európa-bajnok, aki a gyakorláson a második legjobb köridőt érte el (1:29.976 perc) a 15 fős mezőnyben. Nála csak a Red Bull-lal versenyző Max Verstappen volt jobb (1:29.379), míg a Pirelli gumikeverékeit egy McLarennel tesztelő, tavaly visszavonult kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso a 11. helyen zárt (1:32.207).



"Úgy éreztem magam, mintha otthon lennék, hihetetlen volt az egész" - mondta Mick Schumacher a Ferrari csapatnál töltött napjáról. Édesapja, Michael a hét világbajnoki címéből ötöt a Ferrarival nyert, első két diadalát pedig 1994-ben és 1995-ben a Benetton színeiben aratta.



Mick Schumacher az elmúlt hétvégén mutatkozott be a Forma-2-ben, a bahreini idénynyitó versenyeken hatodik, illetve nyolcadik lett.



Az 50 éves Michael Schumacher 2013. december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben. Súlyos fejsérülése miatt sokáig mesterséges kómában tartották, majd 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.